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    Столкновение поездов в метро Москвы, пострадавших всё больше. Что известно на данный момент

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    37 комментариев

    Число раненых в результате ЧП на салатовой ветке метро Москвы растёт. По предварительным данным MSK1.RU, пострадали пять пассажиров.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Журналист рассказывает, что со станции выносят пострадавших пассажиров. Работающий на месте ЧП медик уточнил, что у одного из них открытая рана и сотрясение мозга.

    «Спасатели несут его на носилках. У мужчины наложена шина и замотана нога», — сообщает корреспондент MSK1.RU.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    «Мои дети ехали в этом вагоне. Сейчас они не отвечают, не могу до них дозвониться», — рассказала читательница издания.

    Есть несколько версий произошедшего. Предположительно, одна из них — техническая неисправность, в частности отказ тормозов, вторая — ошибка машиниста.

    К станции «Печатники», где столкнулись два поезда, приехали сотрудники федерального Следственного комитета. На месте ЧП спасатели развернули штаб, дежурят медики и пожарные.

    Сейчас нет движения между станциями «Люблино» и «Дубровка», временно закрыты станции «Кожуховская», «Печатники» и «Волжская» (Люблинско-Дмитровская линия метро). Горожан развозят автобусами. Цены на такси резко подскочили.

    Напомним, по данным столичных властей, 11 октября в 10:22 на станции «Печатники» «произошел накат» старого состава, следовавшего из депо без пассажиров, на другой поезд, стоящий на станции. По некоторым данным, старые вагоны «Яуза» шли на утилизацию. Движение на участке встало, его планируется запустить в течение нескольких часов.

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    ЧП в метроМетро МосквыСтолкнулись поезда
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    Комментарии 37

    Гость11 Окт 2023 в 13:29
    во всем виноват путин
    +0−0
    Гость11 Окт 2023 в 13:24
    во всем виноват Байден
    +0−0
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