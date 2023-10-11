Точно заколдовали. Несколько ДТП на одном участке КАД: стоящая машина стала мишенью, есть пострадавшие

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 10 октября в 20:55 поступила информация о том, что на 56-м километре внешнего кольца в первой полосе на аварийке стоит автомобиль. Остановка на скоростной магистрали не прошла для него бесследно. Через 2,5 часа на 55-м километре внешнего кольца столкнулись две легковушки и грузовик, заняв первую и вторую полосы. Движение было перекрыто минут на пять, отмечают в пресс-службе Упрдора.

Подробности второй аварии (её точное время 22:10) сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 20-летний водитель «Шевроле Лансера» врезался в стоящий в результате поломки «Мерседес». Пострадали двое: водитель «Шевроле» и его пассажирка (как и он, 2003 года рождения). Оба в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются, полиция проводит проверку.



«Фонтанка» писала, что авария собрала крупную пробку, хотя время было к ночи. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что «Шевроле» въехал в грузовик. Также видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста зафиксировал, как у грузовика на ходу оторвалось колесо и отлетело в левую полосу. «Легковушка влетела под грузовик, водители останавливались, пытались помочь, чуть ли не выбегая на дорогу», — пишет Юлия. «Легковушка там уже два часа стояла, все бежали посмотреть, что там происходит», — отмечает Сергей.

