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    Точно заколдовали. Несколько ДТП на одном участке КАД: стоящая машина стала мишенью, есть пострадавшие

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    Участок КАД у вантового моста минувшим вечером подтвердил, что он особенный. Очевидцы, дорожники и полиция 11 октября сообщают о нескольких авариях в одном месте.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 10 октября в 20:55 поступила информация о том, что на 56-м километре внешнего кольца в первой полосе на аварийке стоит автомобиль. Остановка на скоростной магистрали не прошла для него бесследно. Через 2,5 часа на 55-м километре внешнего кольца столкнулись две легковушки и грузовик, заняв первую и вторую полосы. Движение было перекрыто минут на пять, отмечают в пресс-службе Упрдора.

    Подробности второй аварии (её точное время 22:10) сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 20-летний водитель «Шевроле Лансера» врезался в стоящий в результате поломки «Мерседес». Пострадали двое: водитель «Шевроле» и его пассажирка (как и он, 2003 года рождения). Оба в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются, полиция проводит проверку.

    «Фонтанка» писала, что авария собрала крупную пробку, хотя время было к ночи. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что «Шевроле» въехал в грузовик. Также видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста зафиксировал, как у грузовика на ходу оторвалось колесо и отлетело в левую полосу. «Легковушка влетела под грузовик, водители останавливались, пытались помочь, чуть ли не выбегая на дорогу», — пишет Юлия. «Легковушка там уже два часа стояла, все бежали посмотреть, что там происходит», — отмечает Сергей.

    «А по другой стороне 3 ДТП с разницей между каждым метров в 100, — рассказывает Кирилл. — В первом «Ягуар» в «Рио» влетел, во втором вообще машин 5–6, в третьем «Финик» в «Поло». Просто как анекдот какой-то, иначе как такое возможно».

    Этот участок КАД один из самых непростых, его иногда называют заколдованным. Почти каждое утро здесь на внутреннем кольце образуются пробки, даже без ДТП, хотя сужения магистрали нет. Пробка от Мурманского шоссе до вантового моста есть и сегодня.

    Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут. В случае остановки из-за ДТП или поломки водителям и пассажирам рекомендуют сразу уходить с проезжей части за ограждение.

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