Запашный назвал «мерзавцами» тех, кто обвинил его и брата в жестоком обращении с животными

Дрессировщик Аскольд Запашный ответил на обвинения зоозащитников в том, что он и его брат жестоко обращаются с животными. В разговоре с RTVI он резко высказался о тех, кто написал жалобу в СК.



«Я не хочу комментировать это, потому что у мерзавцев, либерды вот этой, у них есть задачи, и они активно раскручивают против нас материал. <…> У них просто есть заказ», — уверен Запашный, его слова цитирует телеканал.

Кадры с жестоким обращением опубликовали СМИ. Видео с репетиции якобы предоставили сотрудники цирка. На нем некие дрессировщики бьют палкой тигров. Зоозащитники, по данным авторов публикации, написали заявление в Следственный комитет.