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    Запашный назвал «мерзавцами» тех, кто обвинил его и брата в жестоком обращении с животными

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    Дрессировщик Аскольд Запашный ответил на обвинения зоозащитников в том, что он и его брат жестоко обращаются с животными. В разговоре с RTVI он резко высказался о тех, кто написал жалобу в СК.

    «Я не хочу комментировать это, потому что у мерзавцев, либерды вот этой, у них есть задачи, и они активно раскручивают против нас материал. <…> У них просто есть заказ», — уверен Запашный, его слова цитирует телеканал.

    Кадры с жестоким обращением опубликовали СМИ. Видео с репетиции якобы предоставили сотрудники цирка. На нем некие дрессировщики бьют палкой тигров. Зоозащитники, по данным авторов публикации, написали заявление в Следственный комитет.

    По словам старшего брата Эдгарда, так дрессировщики «спасали жизни» дерущимся животным. Аскольд же, комментируя видео, заявил, что подобные ролики — монтаж, который против него и брата используют уже давно. Запашный-младший отметил, что у таких зоозащитников «получалось пиариться» благодаря этому, когда был «рассвет либеральной эпохи».

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