Смольный опубликовал окончательный проект нового Генплана. Смотрите, что и когда хотят построить до 2050 года

Смольный 10 октября опубликовал окончательный проект нового Генерального плана Петербурга до 2040 года с прогнозируемым периодом до 2050 года. Документ был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.



После этого законопроект должен быть внесен на рассмотрение Заксобрания. В парламенте планируют принять документ в течение осенней сессии.

