Смольный опубликовал окончательный проект нового Генплана. Смотрите, что и когда хотят построить до 2050 года

Смольный 10 октября опубликовал окончательный проект нового Генерального плана Петербурга до 2040 года с прогнозируемым периодом до 2050 года. Документ был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.
После этого законопроект должен быть внесен на рассмотрение Заксобрания. В парламенте планируют принять документ в течение осенней сессии.
Ранее городской парламент сократил список объектов регионального значения, которые отображаются в Генплане.
Во время общественного обсуждения Генплана было подано около 11 тысяч предложений, «Фонтанка» рассказывала о пожеланиях горожан и бизнеса. Внесение правок в документ возможно также во время второго чтения в парламенте.