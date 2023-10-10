    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, южн

    761мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd101.36eur107.03

    Смольный опубликовал окончательный проект нового Генплана. Смотрите, что и когда хотят построить до 2050 года

    6620
    10 комментариев

    Смольный 10 октября опубликовал окончательный проект нового Генерального плана Петербурга до 2040 года с прогнозируемым периодом до 2050 года. Документ был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

    После этого законопроект должен быть внесен на рассмотрение Заксобрания. В парламенте планируют принять документ в течение осенней сессии.

    Положение о территориальном планированииСкачать документ Microsoft Word (DOCX)

    Ранее городской парламент сократил список объектов регионального значения, которые отображаются в Генплане.

    Во время общественного обсуждения Генплана было подано около 11 тысяч предложений, «Фонтанка» рассказывала о пожеланиях горожан и бизнеса. Внесение правок в документ возможно также во время второго чтения в парламенте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Генплан Петербурга
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close