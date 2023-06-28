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    ЗакС сократил список объектов, отображаемых в Генплане Петербурга

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    Заксобрание Петербурга на внеочередном заседании 28 июня в окончательном чтении сократило на четверть перечень важных с социально-экономической точки зрения объектов, которые должны отображаться в Генплане города.

    Документ вызвал множество споров при рассмотрении в первом чтении. Он сокращает список объектов регионального значения, которые необходимо отображать в главном градостроительном документе города.

    Ранее в этот же день во втором чтении парламент рассмотрел 9 поправок, большинство из них были отклонены.

    Оппозиционные депутаты Михаил Амосов (фракция «Справедливая Россия — За правду!») и Борис Вишневский (фракция «Яблоко») предложили вернуть в Генплан ряд объектов, которые парламент вычеркнул во время первого чтения. В частности, это крематории, велодорожки, пешеходные переходы, пешеходные улицы, причалы. Вишневский, в частности, пояснил, что до сих пор не удалось добиться строительства подземной переправы для пешеходов на месте «перехода смерти» на Туристской улице.

    При этом депутаты приняли общую поправку об отображении в Генплане пляжей, а также поправку «Единой России» про отображение учреждений профессионального и высшего образования и стоянок базирования природоохранного флота.

    По итогу перечень объектов регионального значения (то есть которые имеют важное социально-экономическое значение для города) сократился почти на четверть. Новый Генплан города, который определит развитие Петербурга до 2040 года с прогнозом до 2050 года, Заксобрание планирует принять во время осенней сессии.

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