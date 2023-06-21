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    Смольный сокращает список объектов, которые будут отображаться в Генплане. Депутаты поспорили, хорошо ли это

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    В Генеральном плане Петербурга может сократиться список объектов регионального значения, которые должны там отображаться. Такой законопроект губернатора Александра Беглова был внесен в парламент «с голоса» и принят 21 июня в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    Смольный предложил убрать часть объектов из списка того, что должно быть отображено в Генплане. Такое решение представитель градоначальника в парламенте Константин Сухенко объяснил удобством работы над Генпланом и гибкостью принятия решений.

    В частности, из списка предложено исключить пляжи, кладбища (хотя останется соответствующая функциональная зона), пешеходные переходы, крематории, а также стоянки маломерных судов. В целом список предложено сократить приблизительно на четверть.

    Генеральный план — главный градостроительный документ города, он определяет стратегическое развитие Петербурга. До конца 2023 года Заксобранию предстоит принять проект нового Генплана до 2040 года с прогнозом развития города до 2050 года.

    В Генплане отображаются объекты регионального значения, которые имеют важное социально-экономическое значение. Список того, что отображается, большой: от крупных медучреждений до транспортных развязок.

    Депутат Михаил Амосов от фракции «Справедливой России — За правду!» заметил, что вопрос о Генплане не технический, а определяет городскую политику в сфере градостроительства. Он добавил, что весь перечень объектов, который теперь Смольный хочет сократить, — это результат многомесячной работы большой группы депутатов, чиновников всех профильных ведомств и экспертов, закон был подписан губернатором, а теперь результаты работы предлагается отменить. Амосов добавил, что, например, по железным дорогам обсуждали долго, так как «железная дорога говорит: "Мы не будем делать пешеходные переходы через железную дорогу, это ваша задача, города"», теперь эти объекты также исключаются из перечня.

    Коммунист Александр Рассудов заявил, что не может согласиться с большей частью прозвучавшей от коллег критики. «Не надо путем излишних требований превращать Генплан в набор мелочных пожеланий текущего периода, это не его задача», — заявил депутат.

    Замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский уточнил, насколько вынужденно сокращение перечня объектов, а также, как это поможет планировать город.

    По словам Константина Сухенко, представителя градоначальника в парламенте, это делается, чтобы работа над Генпланом была «более быстрой и более удобной» и можно было «более гибко осуществлять градпланирование».

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