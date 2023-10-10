Вышли премьерные эпизоды сериала про российских хакеров «Короче, план такой»

На сервисе Wink 10 октября вышли первые три серии проекта «Короче, план такой» (16+) о приключениях российских хакеров. Причем первая серия доступна бесплатно на YouTube-канале онлайн-кинотеатра. Об этом сообщается в его телеграм-канале.



Согласно синопсису, это «молодёжная приключенческая комедия о хакерах, которые перешли на светлую сторону».



«Успешная команда хакеров из России считает себя благородными грабителями: им ничего не стоит влезть в кошелёк очередного бизнесмена и лишить его крупной суммы денег, — говорится в описании. — Они не знают друг друга, но после того, как очередная операция идёт не по плану, хакерам приходится встретиться в реальности. Их личности раскрыты, а на горизонте маячит настоящий, а не виртуальный тюремный срок. Но у них есть выбор: отправиться за решётку или начать работать на российские спецслужбы».

