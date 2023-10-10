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    Кино

    Вышли премьерные эпизоды сериала про российских хакеров «Короче, план такой»

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    3 комментария

    На сервисе Wink 10 октября вышли первые три серии проекта «Короче, план такой» (16+) о приключениях российских хакеров. Причем первая серия доступна бесплатно на YouTube-канале онлайн-кинотеатра. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

    Согласно синопсису, это «молодёжная приключенческая комедия о хакерах, которые перешли на светлую сторону».

    «Успешная команда хакеров из России считает себя благородными грабителями: им ничего не стоит влезть в кошелёк очередного бизнесмена и лишить его крупной суммы денег, — говорится в описании. — Они не знают друг друга, но после того, как очередная операция идёт не по плану, хакерам приходится встретиться в реальности. Их личности раскрыты, а на горизонте маячит настоящий, а не виртуальный тюремный срок. Но у них есть выбор: отправиться за решётку или начать работать на российские спецслужбы».

    Фото: скриншот видео Wink Russia/YouTube
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    Режиссер проекта — Марк Горобец, в сериале снялись: Кирилл Нагиев, София Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов и другие. Съемки велись продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета.

    Фото: скриншот видео Wink Russia/YouTube

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    Комментарии 3

    Гость10 Окт 2023 в 15:31
    опасные гастроли.
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