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    Шторм оторвал шлюпбалку в порту Приморск и утопил вместе с прикрепленным к ней катером

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    Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО
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    Транспортная полиция ведет проверку после ЧП в акватории порта Приморск в Ленинградской области. Стихия утопила катер, хотя тот был предусмотрительно закреплен перед штормом.

    В дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД РФ на водном транспорте поступила информация о том, что накануне около 11:30 в порту Приморск в Выборге затонул рабочий катер, сообщает 10 октября пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО. Правоохранители выяснили, что в 20:30 6 октября судно было закреплено по-штормовому на штатные шлюпбалки на причале, но во время непогоды носовую шлюпбалку вырвало из фундамента и бросило в воду. В результате она затонула вместе с катером.

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    В настоящее время судно подняли из воды, и оно находится в ангаре порта Приморск. При происшествии никто не пострадал, топливо не разлилось. Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО

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