Шторм оторвал шлюпбалку в порту Приморск и утопил вместе с прикрепленным к ней катером

Транспортная полиция ведет проверку после ЧП в акватории порта Приморск в Ленинградской области. Стихия утопила катер, хотя тот был предусмотрительно закреплен перед штормом.

В дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД РФ на водном транспорте поступила информация о том, что накануне около 11:30 в порту Приморск в Выборге затонул рабочий катер, сообщает 10 октября пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО. Правоохранители выяснили, что в 20:30 6 октября судно было закреплено по-штормовому на штатные шлюпбалки на причале, но во время непогоды носовую шлюпбалку вырвало из фундамента и бросило в воду. В результате она затонула вместе с катером.