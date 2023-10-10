Грузовик догнал микроавтобус на трассе Вологда — Новая Ладога. Пострадали дети

Полиция устанавливает обстоятельства аварии с микроавтобусом и большегрузом, которая произошла на федеральной трассе в Тихвинском районе Ленобласти вечером 9 октября. В ней получили травмы двое детей.
В 20:40 на 430-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога столкнулись грузовик Volvo FH12 с полуприцепом Schmitz и частный микроавтобус Ford Transit, стало известно «Фонтанке» 10 октября. По предварительным данным, водитель «Вольво», 45-летний житель Вологодской области, неправильно выбрал дистанцию и скорость и врезался в «Форд» под управлением 43-летнего жителя Тихвина, который остановился, пропуская встречную машину, которая поворачивала налево.
В результате аварии пострадали два пассажира микроавтобуса: 8-летний мальчик и 16-летняя девочка. Первый получил перелом голени и ссадины на лице, вторая — сотрясение мозга и перелом носа. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Водитель грузовика за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 11 раз: девять — за превышение скорости и по одному — за непристегнутый ремень и нечитаемые номера. Все штрафы оплачены.