Грузовик догнал микроавтобус на трассе Вологда — Новая Ладога. Пострадали дети

Полиция устанавливает обстоятельства аварии с микроавтобусом и большегрузом, которая произошла на федеральной трассе в Тихвинском районе Ленобласти вечером 9 октября. В ней получили травмы двое детей.



В 20:40 на 430-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога столкнулись грузовик Volvo FH12 с полуприцепом Schmitz и частный микроавтобус Ford Transit, стало известно «Фонтанке» 10 октября. По предварительным данным, водитель «Вольво», 45-летний житель Вологодской области, неправильно выбрал дистанцию и скорость и врезался в «Форд» под управлением 43-летнего жителя Тихвина, который остановился, пропуская встречную машину, которая поворачивала налево.