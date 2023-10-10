В «Манеже» масштабно покажут отечественную скульптуру XX века вместе с кино

Проект «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век» станет продолжением выставки 2021 года, которая была посвящена скульптуре периода «от Шубина до Матвеева». В этот раз кураторы предлагают сфокусироваться на XX веке как на наименее изученном и крайне противоречивом.



Вы увидите более трёхсот работ более чем двухсот ваятелей из фондов сорока восьми организаций. Диапазон авторов — от Михаила Аникушина и Анны Голубкиной до Зураба Церетели, от Евгения Вучетича и Веры Мухиной до Гриши Брускина, от Ивана Шадра до Михаила Шемякина и Степана Эрьзи.

