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    Выставки

    В «Манеже» масштабно покажут отечественную скульптуру XX века вместе с кино

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    Проект «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век» станет продолжением выставки 2021 года, которая была посвящена скульптуре периода «от Шубина до Матвеева». В этот раз кураторы предлагают сфокусироваться на XX веке как на наименее изученном и крайне противоречивом.

    Вы увидите более трёхсот работ более чем двухсот ваятелей из фондов сорока восьми организаций. Диапазон авторов — от Михаила Аникушина и Анны Голубкиной до Зураба Церетели, от Евгения Вучетича и Веры Мухиной до Гриши Брускина, от Ивана Шадра до Михаила Шемякина и Степана Эрьзи.

    Плёнкин Б.А. Скульптура «Доменщики Череповца». 1988 г. Череповецкое
    Плёнкин Б.А. Скульптура «Доменщики Череповца». 1988 г. ЧереповецкоеФото: предоставлено ЦВЗ «Манеж»
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    В «Манеже» видят «сопряжение» как встречу широко известных имён и неочевидных героев в едином контексте. Например, на выставке будет керамическое панно «Праздник» Исидора Фрих-Хара, созданное в конце 30-х годов прошлого века. Больше десяти лет его реставрировали в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, и весной 2023 при поддержке ЦВЗ «Манеж» работы удалось завершить. На выставке зрители впервые смогут увидеть восстановленную скульптуру.

    Закругляя идею синтеза, организаторы напоминают, что в XX веке человечество прошло через бурные социальные и политические изменения, технологические скачки и научные достижения. Характерная черта столетия — развитие кинематографа, в том числе документального, и кураторы решили объединить скульптуру и киносъёмку, показать XX век в скульптуре и скульптуру в документальной хронике.

    Обещают и «световые спецэффекты»: выставочный зал часто использует контрастный «театральный» свет и музыкальное сопровождение — надо полагать, включение в репертуар кино добавит кинетический эффект, создав иллюзию движения скульптур.

    Экспозицию поделят на разделы: от бюстов деятелей прошлого столетия и темы труда в скульптуре до цветной и абстрактной скульптуры и моделей неосуществлённых памятников.

    Выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век» пройдёт в ЦВЗ «Манеж» с 12 октября по 3 декабря 2023. 12+

    Плёнкин Б.А. Скульптура «Доменщики Череповца». 1988 г. Череповецкое
    Плёнкин Б.А. Скульптура «Доменщики Череповца». 1988 г. ЧереповецкоеФото: предоставлено ЦВЗ «Манеж»

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