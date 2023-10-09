На патриотическое воспитание детей в России потратят 46 миллиардов рублей

В проекте бюджета на 2024 год заложено порядка 46 млрд на патриотические проекты для детей. 17 млрд получит «Движение первых».
О планах 9 октября сообщает РБК. Программа называется «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», на нее заложено 45,85 млрд рублей. «Движение первых» получит 7 млрд на вовлечение детей в свои ряды и почти 10 млрд на развитие региональных отделений движения. Еще часть средств будет направлена на субсидии, так как движение было обозначено как главный распорядитель бюджета. Через него около 270 млн получит «Юнармия», 1,3 млрд — конкурс «Большая перемена» и еще порядка двух миллиардов получат компании и физлица, которые занимаются патриотическим воспитанием.
Еще 136 млн получат «Орлята России» на программу для начальной школы и 170 млн — на развитие «кадрового потенциала».
Кроме финансирования движений, деньги выделяются на работу советников директоров школ по воспитанию, это обойдется бюджету в 20 млрд. Еще 873 млн уйдет на обеспечение школ государственными символами страны. Работа экспозиций «Россия — моя история» в 2024 году обойдется в 400 млн.