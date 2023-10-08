И как приятно Феде по небу лететь: один из подвигов Федора Конюхова — в драме «Повелитель ветра» с Бондарчуком

Приключенческий байопик Игоря Волошина «Повелитель ветра» — игровая версия одноименной документалки, снятой Первым каналом в 2016 году. Фильм рассказывает об очередном героическом рекорде путешественника и священника Федора Конюхова, за 11 дней совершившего одиночный кругосветный полет на воздушном шаре.

Фото: скрин «Централ Партнершип» Поделиться Поделиться





В начале фильма журналисты задают герою вопрос: «Федор, вы обошли уже весь мир, что планируете дальше?» В этот момент играющий Конюхова Федор Бондарчук очень искренне изображает растерянность, которую можно спроецировать и на него самого как режиссера и продюсера: действительно, что же дальше? Какие творческие вершины еще покорять, когда в космосе первым водрузил свой флаг Клим Шипенко с фантастическим блокбастером «Вызов»? Но «Повелитель ветра» наглядно демонстрирует, что и в стратосфере есть где разгуляться.

Точнее, до стратосферы аэростат Конюхова в описываемом перелете не достает совсем чуть-чуть, поднявшись на 10 600 метров, но думается, это поправимо, и неукротимый путешественник останавливаться на достигнутом не собирается. В прологе у него происходит небольшой спор с сыном Оскаром (Евгений Ткачук), намекающим 64-летнему отцу, что, может быть, уже пора угомониться с экстремальными занятиями. «Откуда ты знаешь про мои возможности? Я сам их не знаю», — осаживает сына Федор Филиппович, решительно настроенный добыть новое доказательство, что человек может всё. Теперь для этого служит гигантский, 56-метровый воздушный шар, который в «Повелителе ветра» сравнивается не только с многоэтажным домом, но даже и с Покровским собором.



Несмотря на эту аналогию, в целом авторы фильма не слишком педалируют православную составляющую образа Конюхова, который в документальном фильме рассказывает о почти мистическом религиозном переживании: «Когда я залез в гондолу, я почувствовал, что дедушка Николай присутствует со мной не только в иконах». В фильме необходимые иконы тоже размещены, как полагается, на приборной доске, но метафизикой герой не слишком увлекается, хотя в напряженные моменты перебирает четки, видимо, в мысленной молитве. Вслух же Конюхов цитирует не Священное Писание, а по игривой прихоти сценаристов Винни Пуха: «Я тучка, тучка, тучка… И как приятно тучке по небу лететь…». В это время его жена (Анна Михалкова) на земле прибегает не к ортодоксальным молитвам, а, скорее, к языческим заклинаниям: «Дорогой ветер, стань попутным папе, а не встречным». И лишь уже по окончании экспедиции в качестве философского эпилога Конюхов констатирует: «Всё, что нам дано, — от бога, больше того не совершить. Но не совершить того, что можешь, — уже грех».

Фото: скрин Фото: скрин Фото: скрин Фото: скрин Поделиться Поделиться





Это не первая заповедь, которую озвучивает герой, непринужденно придумывающий их прямо на ходу, например: «Не бей протянутой рукой». Этот почти дзенский коан адресован персонажу Андрея Бурковского, менеджеру-спонсору, финансирующему полет и помогающему выстраивать конфликт между романтическим порывом ввысь и вдаль, который олицетворяет Конюхов, и меркантильным прагматизмом: «Вас прет, а нас колотит. Почему я должен платить за ваш адреналин?». Герой Бурковского в «Повелителе ветра» отвечает за неоднозначность и психологическую глубину, однако его трансформация вполне предсказуема и стандартна. Сначала он печалится, мол, «мечтал стать космонавтом, а стал коллекционером денежных знаков», но к концу, конечно же, выяснится, что в душе он тоже романтик, ради Конюхова заложил свой дом, а дочка у него погибла на Эвересте (с ее фотографией он ведет задушевные разговоры в самом мелодраматическом ключе).



Команда сценаристов, в числе которых сериальный корифей Олег Маловичко, подкрепляет спор романтиков и прагматиков второстепенной линией, в которой участвуют аборигены Австралии, откуда стартует и куда в итоге возвращается Конюхов. Когда австралийский подросток мечтательно смотрит на аэростат Конюхова, его отец-реднек возвращает его с небес на землю и транслирует обывательскую точку зрения: «Он витает там в облаках, а я пашу тут каждый день...» Но в итоге и папаша-мещанин помогает экспедиции Конюхова, примчавшись на своем грузовике к месту приземления — это не менее трудный и опасный момент полета, чем преодоление гроз и циклонов. В фильме бесстрашный австралийский мальчонка в последний момент эффектно ловит аэростат на краю пропасти, схватившись рукой за веревку. А в жизни всё было несколько прозаичнее: один из любопытных австралийских фермеров, устремившихся на машинах к аэростату, который долго мотало по кустам, просто наехал колесом своего грузовика на волочащуюся по земле веревку.



В своей вполне понятной романтизации конюховского перелета авторы фильма деликатно упускают из виду тот момент, что деятельность реального Федора Конюхова — не просто бескорыстное подвижничество героического одиночки. Это тоже тяжелая работа, хорошо отлаженный бизнес с развитой инфраструктурой, которая минимизирует риск гибели. При этом знаменитому путешественнику в его гондоле, обклеенной рекламными логотипами (в игровом фильме их, разумеется, нет), помогает не только Николай Чудотворец (хотя его поддержка, конечно, имеет первостепенное значение).



Одним из претендентов, пробовавшихся на роль Конюхова, был Александр Яценко, и у него, с его фирменной внутренней уязвимостью, получился бы немножко другой герой, которому было бы проще сочувствовать. А Федор Бондарчук по своей жесткой и брутальной психофизике представляет собой нечто противоположное кроткому и богоугодному облику Федора Конюхова, и даже если бы режиссер Игорь Волошин попробовал вставить актеру в глаза голубые линзы, это мало что изменило бы. Даже борода у бондарчуковского Конюхова совсем другой формы, какая-то более энергичная и непреклонная, чем у прототипа (иногда волосяной покров героя фильма вызывает парадоксальные ассоциации с Распутиным в фильме «Агония»). Понятно, что такой темпераментный боец победит любую стихию, и даже не зная, что экспедиция в реальности закончилась хорошо, за него не получается всерьез разволноваться. Это, с одной стороны, воодушевляет как торжество несгибаемого человеческого духа, но в то же время отнимает у захватывающего приключения значительную долю саспенса, несмотря на всю зрелищность грандиозных заоблачных и грозовых спецэффектов.



Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»

