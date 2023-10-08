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    Windows 12 собираются выпустить в 2024 году

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    Новая операционная система Windows 12 американской компании Microsoft будет выпущена в 2024 году. Ее ждут большие изменения. Об этом сообщил финансовый директор Intel Дэвид Зинснер в ходе технологической конференции Citi в Швейцарии, сообщает 8 октября «Коммерсантъ».

    «Мы считаем, что нынешняя версия ОС устарела и требует обновления, и мы полагаем, что это может случиться в следующем году», — цитирует издание слова Зинснера.

    По словам инсайдеров, в Windows 12 собираются сделать упор на технологиях искусственного интеллекта и облачного хранения. Предполагается, что это сделает операционную систему более продуктивной. Помимо внутренних изменений, ожидаются и внешние: системе собираются обновить интерфейс. По подписке, по предварительной информации, Windows 12 распространяться не будет.

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