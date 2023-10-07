В Петербурге заметили то, чему не рады. Горожане делятся видео с белыми хлопьями

В Петербург сразу после лета пришла зима: горожане вечером 7 октября делятся видео, снятым в разных районах города. И с разными эмоциями.
Одни — поздравляют друг друга с первым снегом, другие — недоумевают («Не поверите!»), третьи рассказывают о своей стойкости (как участники Тихвинского марафона, который проходил как раз 7 октября). Ну а кто-то не сдерживает досады, от души ругая петербургскую погоду.
читатель «Фонтанки»
По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сейчас в Петербурге +1,7 градуса. В городе 8 октября ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в отдельных районах — сильные. Ветер северный, северо-западный 8–13 м/с, при порывах — больше. Температура воздуха ночью будет в районе нуля, днем +1...+6 градусов.