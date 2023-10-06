Глава СК заметил напуганную девочку из Петербурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав девочки в Петербурге, сообщает 6 октября региональное ГСУ СК РФ .



«Фонтанка» рассказывала об этом случае. Полицию вызвала прохожая, которая увидела в окне первого этажа плачущую девочку, взрослых рядом не было.

