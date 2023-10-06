Глава СК заметил напуганную девочку из Петербурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав девочки в Петербурге, сообщает 6 октября региональное
«Фонтанка» рассказывала об этом случае. Полицию вызвала прохожая, которая увидела в окне первого этажа плачущую девочку, взрослых рядом не было.
Как выяснили сотрудники полиции, девочка живет в квартире на проспекте Металлистов с
В отношении матери ребенка, которая оставила девочку одну на четыре часа, возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
С отцом поговорили — он уверяет, что ребенка нормально кормят. А насчет жалоб дочери предположил, что это была фантазия испуганного ребенка.
Девочка до сих пор остается в больнице.
Председатель