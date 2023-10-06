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    Глава СК заметил напуганную девочку из Петербурга

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав девочки в Петербурге, сообщает 6 октября региональное ГСУ СК РФ.

    «Фонтанка» рассказывала об этом случае. Полицию вызвала прохожая, которая увидела в окне первого этажа плачущую девочку, взрослых рядом не было.

    Как выяснили сотрудники полиции, девочка живет в квартире на проспекте Металлистов с 35-летней матерью и 40-летним отцом. В квартире с семьей живут клопы и тараканы, две собаки и кот. Холодильник пуст, а у ребенка нет отдельного спального места. На вопрос, откуда синяки — малышка сказала, что еe якобы бил отец и что не ела два дня.

    В отношении матери ребенка, которая оставила девочку одну на четыре часа, возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

    С отцом поговорили — он уверяет, что ребенка нормально кормят. А насчет жалоб дочери предположил, что это была фантазия испуганного ребенка.

    Девочка до сих пор остается в больнице.

    Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Петербургу Олегу Бобкову организовать по данному факту процессуальную проверку.

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