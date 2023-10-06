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    «Уфологи в штатском» расскажут, как спецслужбы работают с НЛО

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    В среду, 11 октября, в книжном магазине «Порядок слов» состоится презентация книги Марка Пилкингтона «Уфологи в штатском. Как спецслужбы работают с НЛО», после которой покажут кино.

    «Уфологи в штатском» — это исследование уфомании, ставшей чрезвычайно популярной в XX веке. Марк Пилкингтон и сам охотился за такими мифами и едва ли не пытался призвать инопланетян на Землю. Позже он решил написать книгу об этом опыте — так получились «Уфологи в штатском».

    Пилкингтон посещал съезды уфологов на американской военной базе, в пустынях Невады и трущобах Детройта и разговаривал как с обычными фанатами инопланетян, так и с настоящими агентами спецслужб.

    Фото: https://wordorder.ru/
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    Встречу в «Порядке слов» проведут переводчик Никита Смирнов и журналист Егор Сенников. После разговора о книге всем пришедшим предложат посмотреть фильм «Бескрайняя ночь» Эндрю Паттерсона — инди-мистику об НЛО на Юге США 1950-х.

    Всех любителей летающих тарелок просят зарегистрироваться.

    Начало в 19:30.

    16+

    Фото: https://wordorder.ru/

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