«Уфологи в штатском» расскажут, как спецслужбы работают с НЛО

В среду, 11 октября, в книжном магазине «Порядок слов» состоится презентация книги Марка Пилкингтона «Уфологи в штатском. Как спецслужбы работают с НЛО», после которой покажут кино.



«Уфологи в штатском» — это исследование уфомании, ставшей чрезвычайно популярной в XX веке. Марк Пилкингтон и сам охотился за такими мифами и едва ли не пытался призвать инопланетян на Землю. Позже он решил написать книгу об этом опыте — так получились «Уфологи в штатском».



Пилкингтон посещал съезды уфологов на американской военной базе, в пустынях Невады и трущобах Детройта и разговаривал как с обычными фанатами инопланетян, так и с настоящими агентами спецслужб.

