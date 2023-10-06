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    Плохое зрение и хорошая фантазия. В Казани спасатели шли за собакой, а встретили неожиданное

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    2 комментария

    Днем 6 октября неравнодушные жители Татарстана сообщили о собаке, застрявшей на отмели между Кремлем и Чашей в Казани. Естественно, люди бросились на помощь.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обнаружили, что собакой оказалось обгоревшее бревно, которое застряло в песке. Об этом рассказали в пресс-службе спасательного ведомства Республики Татарстан.

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    Можно только представить реакцию спасателей, которые прибыли к отмели.

    ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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    Комментарии 2

    Гость06 Окт 2023 в 20:26
    брёвнышко, живи!
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