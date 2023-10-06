Плохое зрение и хорошая фантазия. В Казани спасатели шли за собакой, а встретили неожиданное

Днем 6 октября неравнодушные жители Татарстана сообщили о собаке, застрявшей на отмели между Кремлем и Чашей в Казани. Естественно, люди бросились на помощь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обнаружили, что собакой оказалось обгоревшее бревно, которое застряло в песке. Об этом рассказали в пресс-службе спасательного ведомства Республики Татарстан.

