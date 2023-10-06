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    В Пулково изъяли почти 300 флаконов духов у «бизнесменов» из Душанбе

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    Таможенники Пулково изъяли почти 300 флаконов восточных духов у двух граждан Таджикистана. Общий объем продукции — более 35 килограммов. Об этом сообщили в Пулковской таможне 6 октября.

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    Двое предприимчивых жителей Душанбе прилетели в Петербург на заработки. Таможенники досмотрели прибывших. В личном багаже они нашли 285 упаковок различного парфюма восточных марок: от духов до масел. Гости города заявили, что ароматный груз они привезли для своего друга. Авиапассажиры заверили таможенников, что не знают даже примерную стоимость товаров и нарушили закон случайно.

    ФТС России Северо-Западное таможенное управление

    Но таможенники на слово не поверили. Духи направили на экспертизу для определения содержимого флаконов и их стоимости, а на граждан Таджикистана возбудили административные дела. За недекларирование товаров им грозит штраф и конфискация. Специалисты таможни уточнили, что с 1 октября 2020 года вся ввозимая парфюмерная продукция подлежит обязательной маркировке.

    Ранее кубинец прилетел учиться в Петербург с пятью коробками табака. Его задержали на таможне. Суд вынес решение.

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