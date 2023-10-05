Новое испытание уготовано Петербургу. Не просто холод и ветер, но ещё и мокрый снег

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 5 октября коротко охарактеризовал вчерашнюю непогоду и дал прогноз на ближайшее время. В нём среди прочих есть слова «мокрый снег». «Атмосфера над нами такая неустойчивая, что приходится постоянно уточнять погоду», — пишет синоптик в своём телеграм-канале.
Шторм вчера так и не состоялся. Скорость ветра в регионе не превышала 15–20 м/с, обещанных 25 м/с зафиксировано не было. Как это выглядело, смотрите на «Фонтанке».
В четверг и пятницу будет перерыв на относительно спокойную, хоть и дождливую погоду. А потом — новый циклон. Он придёт в субботу, снова с запада и через Финский залив, но уже южнее Петербурга. Так что мы окажемся в северной части циклона. После холодной ночи (на востоке области даже с отрицательными температурами) дневной прогрев не превысит 3–7 градусов. Осадки в этом циклоне подойдут к Петербургу в начале ночи и продолжатся весь день.
«Самое главное — это то, что именно осадки в виде дождя в отдельные периоды с мокрым снегом. Так как очень холодная воздушная масса остается над большей частью территории, то мокрый снег будет наблюдаться временами и днем не только по области, но и в Санкт-Петербурге», — отмечает Колесов.
К холоду и осадкам добавится ветер в порывах 10–15 м/с, направление восточное, северо-восточное, днем даже северное.
«В связи со всем этим погода в субботу будет очень плохая, в воскресенье должно быть немного лучше, чуть теплее, хотя и с отдельными осадками в виде мокрого снега, но без ветра и постоянного дождя», — прогнозирует Колесов.