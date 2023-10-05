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    Новое испытание уготовано Петербургу. Не просто холод и ветер, но ещё и мокрый снег

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    7 комментариев
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 5 октября коротко охарактеризовал вчерашнюю непогоду и дал прогноз на ближайшее время. В нём среди прочих есть слова «мокрый снег». «Атмосфера над нами такая неустойчивая, что приходится постоянно уточнять погоду», — пишет синоптик в своём телеграм-канале.

    Шторм вчера так и не состоялся. Скорость ветра в регионе не превышала 15–20 м/с, обещанных 25 м/с зафиксировано не было. Как это выглядело, смотрите на «Фонтанке».

    В четверг и пятницу будет перерыв на относительно спокойную, хоть и дождливую погоду. А потом — новый циклон. Он придёт в субботу, снова с запада и через Финский залив, но уже южнее Петербурга. Так что мы окажемся в северной части циклона. После холодной ночи (на востоке области даже с отрицательными температурами) дневной прогрев не превысит 3–7 градусов. Осадки в этом циклоне подойдут к Петербургу в начале ночи и продолжатся весь день.

    «Самое главное — это то, что именно осадки в виде дождя в отдельные периоды с мокрым снегом. Так как очень холодная воздушная масса остается над большей частью территории, то мокрый снег будет наблюдаться временами и днем не только по области, но и в Санкт-Петербурге», — отмечает Колесов.

    К холоду и осадкам добавится ветер в порывах 10–15 м/с, направление восточное, северо-восточное, днем даже северное.

    «В связи со всем этим погода в субботу будет очень плохая, в воскресенье должно быть немного лучше, чуть теплее, хотя и с отдельными осадками в виде мокрого снега, но без ветра и постоянного дождя», — прогнозирует Колесов.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    Гость05 Окт 2023 в 13:19
    Это возмутительно !
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