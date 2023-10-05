Музей истории религии покажет Яна Питера Брейгеля и еще сотню «Ликов Богоматери»

На новой выставке в Музее истории религии представят иконы, гравюры, скульптуры — изображения Богоматери, характерные для православной и католической культур. Около тридцати экспонатов зрителям представят впервые.
Среди ключевых экспонатов «Ликов Богоматери» — акварельный рисунок фрагмента римских катакомб «Поклонение волхвов» Ф.Л. Реймана, двусторонняя икона Божией Матери «Знамение», список с чудотворной иконы Ченстоховской Матери Божией, сделанный в монастыре на Ясной Горе в Польше. Также будет работа Яна Питера Брейгеля (сына Яна Брейгеля Младшего) «Святое Семейство в гирлянде цветов». Специально для выставки отреставрировали одиннадцать икон и польскую скульптуру «Мадонна Скемпская» 1901 года.
Посетители смогут проследить иконографию Богоматери со времён раннего христианства до наших дней, проанализировать отличия восточнохристианских образов от западных.
Музей напоминает о греческом предании, согласно которому первые изображения Богоматери, созданные евангелистом Лукой, стали иконографическими типами: «Оранта» («Моление»), «Елеуса» («Умиление»), «Одигитрия» («Путеводительница»). Эти образы были уже в раннехристианской живописи катакомб, и затем распространились в искусстве Византии, Балкан, Древней Руси. Русские мастера создавали иконы по подобию византийских, и один из самых почитаемых образов, «Богоматерь Владимирскую» в XII веке привёз владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский. Он же утвердил праздник Покрова, и Богоматерь стала восприниматься покровительницей русских земель, люди поверили в чудотворность икон с изображением Богородицы.
На христианском Западе Богоматерь почиталась как матерь всех верующих и заступница христиан. До XIII века восточный и западный канон были едины, а потом в католическом искусстве появились заметные отличия, которые иногда называют сдвигом в сторону «реалистичности». Благодаря разнообразию образов Богоматери в католическом искусстве, на выставке можно будет увидеть более тридцати иконографий Мадонны. Впрочем, известно, что правители и аристократы Западной Европы в качестве молельных образов по-прежнему ценили византийские иконы.
Выставка «Лики Богоматери» пройдёт в Музее истории религии с 5 октября (открытие в 16.00) по 12 декабря. 6+