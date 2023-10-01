В Варшаве десятки тысяч человек вышли на митинг оппозиции

За две недели до выборов в Варшаве проходит митинг оппозиции. В центре города 1 октября собрались около 100 тысяч человек, сообщает Reuters.



Оппозиция надеется, что митинг станет самым массовым за последние десятилетия. Одной из целей является привлечение внимания к грядущим выборам на фоне недовольства общества ростом стоимости жизни и обеспокоенности по поводу положения Польши. В том числе в ЕС.



«Грядут большие перемены. Это признак возрождения Польши», — заявил лидер оппозиции Дональд Туск, выступая с трибуны.



Туск, бывший президент Евросовета, заявил, что Польша может выйти из ЕС. Он же утверждает, что грядущие выборы в стране будут иметь решающее значение для прав женщин и представителей меньшинств.

