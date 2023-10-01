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    В Варшаве десятки тысяч человек вышли на митинг оппозиции

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    8 комментариев

    За две недели до выборов в Варшаве проходит митинг оппозиции. В центре города 1 октября собрались около 100 тысяч человек, сообщает Reuters.

    Оппозиция надеется, что митинг станет самым массовым за последние десятилетия. Одной из целей является привлечение внимания к грядущим выборам на фоне недовольства общества ростом стоимости жизни и обеспокоенности по поводу положения Польши. В том числе в ЕС.

    «Грядут большие перемены. Это признак возрождения Польши», — заявил лидер оппозиции Дональд Туск, выступая с трибуны.

    Туск, бывший президент Евросовета, заявил, что Польша может выйти из ЕС. Он же утверждает, что грядущие выборы в стране будут иметь решающее значение для прав женщин и представителей меньшинств.

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    Польша
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    Комментарии 8

    Гость01 Окт 2023 в 16:33
    Смешная новость написана в новостях Варшавы , что там родители против, что их дети будут учиться с детьми мигрантов из Белоруссии и Украины.
    +0−1
    28028701401 Окт 2023 в 16:30
    А этот митинг согласован?? Росгвардии на них нет!
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 16:25
    Походят и успокоятся. Энергию тела выплеснут в космос .
    +1−1
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