Генконсульства Финляндии в Петербурге официально больше нет

С 1 октября в Петербурге официально перестало существовать генеральное консульство Финляндии. Решение об отзыве согласия на его деятельность, принятое МИД России, вступило в силу.



Таким образом, на территории России осталось лишь одно дипломатическое представительство Финляндии. Продолжает работу посольство в столице.



О решении об отзыве согласия на работу генконсульства Финляндии в Петербурге МИД объявил 6 июля. С тех пор дипмиссия постепенно сворачивала работу. Так, утром 27 сентября с дома 4 по Преображенской площади были сняты флаги.

