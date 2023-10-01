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    Генконсульства Финляндии в Петербурге официально больше нет

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    С 1 октября в Петербурге официально перестало существовать генеральное консульство Финляндии. Решение об отзыве согласия на его деятельность, принятое МИД России, вступило в силу.

    Таким образом, на территории России осталось лишь одно дипломатическое представительство Финляндии. Продолжает работу посольство в столице.

    О решении об отзыве согласия на работу генконсульства Финляндии в Петербурге МИД объявил 6 июля. С тех пор дипмиссия постепенно сворачивала работу. Так, утром 27 сентября с дома 4 по Преображенской площади были сняты флаги.

    За несколько дней до того флаг исчез с резиденции консула Финляндии на улице Чайковского.

    Об истории работы генконсульства Финляндии в Петербурге читайте здесь.

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