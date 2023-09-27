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    С генконсульства Финляндии в Петербурге сняли флаги

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    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Со здания генерального консульства Финляндии в Петербурге, расположенного на Преображенской площади, 4, утром 27 сентября сняли флаги.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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    Несколько дней назад флаг Финляндии исчез со здания резиденции финского консула на улице Чайковского, неподалёку от генконсульства.

    6 июля МИД РФ объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» подробно рассказывала о почти 100-летней истории финского представительства в Петербурге — от водочных туристов до закрытия Шенгена. С 1 октября на территории РФ останется только одно дипломатическое представительство Финляндии — посольство в Москве.

    Сегодня же стало известно, что парламент Финляндии рассмотрит опрос о закрытии консульства России на Аландских островах: гражданская инициатива с требованием прекратить работу ведомства достигла необходимых 50 тысяч голосов. Согласие на деятельность генконсульства России в Турку будет отозвано с 1 октября. У России в Финляндии останется посольство в Хельсинки.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    ЗаБота27 Сен 2023 в 12:44
    Какой прорыв... Рассорится со всеми соседями и завести сомнительных друзей...
    +0−0
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