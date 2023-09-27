С генконсульства Финляндии в Петербурге сняли флаги

Со здания генерального консульства Финляндии в Петербурге, расположенного на Преображенской площади, 4, утром 27 сентября сняли флаги.
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Несколько дней назад флаг Финляндии исчез со здания резиденции финского консула на улице Чайковского, неподалёку от генконсульства.
6 июля МИД РФ объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» подробно рассказывала о почти 100-летней истории финского представительства в Петербурге — от водочных туристов до закрытия Шенгена. С 1 октября на территории РФ останется только одно дипломатическое представительство Финляндии — посольство в Москве.
Сегодня же стало известно, что парламент Финляндии рассмотрит опрос о закрытии консульства России на Аландских островах: гражданская инициатива с требованием прекратить работу ведомства достигла необходимых 50 тысяч голосов. Согласие на деятельность генконсульства России в Турку будет отозвано с 1 октября. У России в Финляндии останется посольство в Хельсинки.