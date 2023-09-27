Парламент Финляндии рассмотрит опрос о закрытии консульства России

Гражданская инициатива с требованием закрыть консульства РФ на Аландских островах достигла необходимых 50 тысяч голосов (по данным на 7:00 мск, набралась
«Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», — говорится в описании инициативы.
У России в Финляндии есть посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне — столице Аландских островов. Согласие на деятельность генконсульства России в Турку будет отозвано с 1 октября. А на территории РФ с 1 октября остаётся только одно дипломатическое представительство Финляндии — посольство в Москве.
Консульство РФ (а ранее СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов (Аландские острова были демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже). Петиция за упразднение консульства появилась на портале гражданских инициатив Минюста Суоми Kansalaisaloite в начале апреля. Президент Финляндии Саули Ниинистё идею закрытия не поддержал. В апреле финский МИД объявил о закрытии отделения генконсульства в Петрозаводске. 3 мая МИД РФ сообщил об атаке на российское консульство в Мариехамне, финские власти расследуют его. В июне 2023 года Финляндия выслала девять сотрудников российского посольства. В финском правительстве посчитали, что действия девяти россиян противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях. 6 июля МИД РФ объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.