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    Парламент Финляндии рассмотрит опрос о закрытии консульства России

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    43 комментария

    Гражданская инициатива с требованием закрыть консульства РФ на Аландских островах достигла необходимых 50 тысяч голосов (по данным на 7:00 мск, набралась 50 051 подпись граждан) и поступит в парламент Финляндии. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт гражданских инициатив страны.

    «Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», — говорится в описании инициативы.

    У России в Финляндии есть посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне — столице Аландских островов. Согласие на деятельность генконсульства России в Турку будет отозвано с 1 октября. А на территории РФ с 1 октября остаётся только одно дипломатическое представительство Финляндии — посольство в Москве.

    Консульство РФ (а ранее СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов (Аландские острова были демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже). Петиция за упразднение консульства появилась на портале гражданских инициатив Минюста Суоми Kansalaisaloite в начале апреля. Президент Финляндии Саули Ниинистё идею закрытия не поддержал. В апреле финский МИД объявил о закрытии отделения генконсульства в Петрозаводске. 3 мая МИД РФ сообщил об атаке на российское консульство в Мариехамне, финские власти расследуют его. В июне 2023 года Финляндия выслала девять сотрудников российского посольства. В финском правительстве посчитали, что действия девяти россиян противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях. 6 июля МИД РФ объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

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    Комментарии 43

    26659709727 Сен 2023 в 10:18
    Вот, и финны туда же.. Ну почему нас все не любят?.. Мы ж не евреи вроде? Или уже евреи?
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 10:14
    Чем угрожало посольство ?
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 09:59
    Добрая новость.
    +0−0
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