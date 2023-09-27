Парламент Финляндии рассмотрит опрос о закрытии консульства России

Гражданская инициатива с требованием закрыть консульства РФ на Аландских островах достигла необходимых 50 тысяч голосов (по данным на 7:00 мск, набралась 50 051 подпись граждан) и поступит в парламент Финляндии. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт гражданских инициатив страны.



«Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», — говорится в описании инициативы.



У России в Финляндии есть посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне — столице Аландских островов. Согласие на деятельность генконсульства России в Турку будет отозвано с 1 октября. А на территории РФ с 1 октября остаётся только одно дипломатическое представительство Финляндии — посольство в Москве.