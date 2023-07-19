Генконсульства России в Турку больше не будет. Финляндия отзывает согласие

Согласие на деятельность генерального консульства России в Турку будет отозвано с 1 октября. Об этом 19 июля сообщается на официальном сайте президента Финляндии.
Информация уже донесена до посла России, отмечает финская сторона.
Также, согласно заявлению, обсуждается дальнейшая судьба дипмиссии в Мариехамне.
О возможности принятия подобного решения ранее заявлял президент Финляндии Саули Ниинистё. Его заявление от 6 июля практически полностью повторяет нынешнее, опубликованное на официальном сайте без малого две недели спустя.
Так, отмечается, что решение о закрытии генконсульства России в Турку принято в ответ на отзыв согласия на работу генконсульства Суоми в Петербурге. Мера также названа симметричной (российская сторона тогда объясняла принятие решения ответом на высылку 9 сотрудников посольства).