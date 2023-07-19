Генконсульства России в Турку больше не будет. Финляндия отзывает согласие

Согласие на деятельность генерального консульства России в Турку будет отозвано с 1 октября. Об этом 19 июля сообщается на официальном сайте президента Финляндии.



Информация уже донесена до посла России, отмечает финская сторона.



Также, согласно заявлению, обсуждается дальнейшая судьба дипмиссии в Мариехамне.



О возможности принятия подобного решения ранее заявлял президент Финляндии Саули Ниинистё. Его заявление от 6 июля практически полностью повторяет нынешнее, опубликованное на официальном сайте без малого две недели спустя.

