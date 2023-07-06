Президент Финляндии придумал, чем ответить на закрытие генконсульства в Петербурге

В Финляндии думают о закрытии генерального консульства РФ в Турку в ответ на действия российского МИД.
Напомним, внешнеполитическое ведомство отзывает с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Это решение, в свою очередь, вызвано тем, что Хельсинки «ведут конфронтационную антироссийскую политику».
Президент Финляндии Саули Ниинистё написал 6 июля в своих соцсетях, что объявленные Россией меры являются жесткими и асимметричными, в связи с чем финны думают закрыть генконсульство России в Турку.
В июне 2023 года Финляндия выслала девять сотрудников российского посольства. В финском правительстве посчитали, что действия девяти россиян противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.
В пресс-службе МИД России заявили, что решение о высылке российских дипломатов не останется без ответа. Сегодня, 6 июля, ведомство объявило о закрытии генконсульства в Петербурге.
За месяц до этого внешнеполитическое ведомство Финляндии возмутилось заморозкой счетов своих диппредставительств. Ограничения наложили на банковские счета посольства в Москве и генконсульства в Петербурге. Власти РФ поясняют, что заморозка счетов стала ответом на действия Финляндии, которая разрешила российскому посольству пользоваться только одним счетом в банке Nordea.