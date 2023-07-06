Президент Финляндии придумал, чем ответить на закрытие генконсульства в Петербурге

В Финляндии думают о закрытии генерального консульства РФ в Турку в ответ на действия российского МИД.



Напомним, внешнеполитическое ведомство отзывает с 1 октября согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Это решение, в свою очередь, вызвано тем, что Хельсинки «ведут конфронтационную антироссийскую политику».



Президент Финляндии Саули Ниинистё написал 6 июля в своих соцсетях, что объявленные Россией меры являются жесткими и асимметричными, в связи с чем финны думают закрыть генконсульство России в Турку.

