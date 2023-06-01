Финляндия получила ответ России на ноту о заморозке счетов. В нем есть что изучать

Финляндия выясняет, насколько стране подходит предложение, направленное Россией в связи с блокировкой счетов финских диппредставительств. Об этом сообщил министр иностранных дел Пекка Хаависто, пишут финские СМИ 1 июня.
Какое именно предложение получено от Москвы в ответ на дипломатическую ноту, министр не уточняет. По его словам, у России были банковские проблемы в Хельсинки, о них знали и пытались помочь российским представительствам.
Хаависто добавил, что замораживание финских счетов было «взаимностью» со стороны Москвы.
О зеркальном характере ограничений в отношении счетов посольства и генконсульства Финляндии ранее говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ответом на финскую ноту будет повторение о принципе взаимности, который и дальше будет превалировать в ответ на недружественные шаги.
По оценке главы финского МИД, заморозка счетов посольства страны и консульских учреждений «выглядит как дразнилка, и вопрос, возможно, не был продуман до конца».
Напомним, 30 мая МИД России сообщило о закрытии с 1 июля канцелярии посольства РФ в городе Лаппеенранта. С той же даты отзывается согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.