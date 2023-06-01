Финляндия получила ответ России на ноту о заморозке счетов. В нем есть что изучать

Финляндия выясняет, насколько стране подходит предложение, направленное Россией в связи с блокировкой счетов финских диппредставительств. Об этом сообщил министр иностранных дел Пекка Хаависто, пишут финские СМИ 1 июня.



Какое именно предложение получено от Москвы в ответ на дипломатическую ноту, министр не уточняет. По его словам, у России были банковские проблемы в Хельсинки, о них знали и пытались помочь российским представительствам.

Хаависто добавил, что замораживание финских счетов было «взаимностью» со стороны Москвы.