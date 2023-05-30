Российские дипломаты уходят из Лаппеенранты, а финнов попросили из Мурманска и Петрозаводска

МИД России сообщает о закрытии с 1 июля канцелярии посольства РФ в г. Лаппеенранта. С той же даты отзывается согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.



30 мая был вызван в МИД РФ и проинформирован об этом посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота.



«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», — сказано в официальном сообщении МИД РФ.

