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    Российские дипломаты уходят из Лаппеенранты, а финнов попросили из Мурманска и Петрозаводска

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    МИД России сообщает о закрытии с 1 июля канцелярии посольства РФ в г. Лаппеенранта. С той же даты отзывается согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

    30 мая был вызван в МИД РФ и проинформирован об этом посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота.

    «Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», — сказано в официальном сообщении МИД РФ.

    В тексте сообщения Министерство иностранных дел РФ напоминает, что «Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в блок НАТО, не скрывающий своей направленности против России».

    Упоминаются также «провокационные и угрожающие безопасности сотрудников наших миссий выходки, которые не способны пресечь власти Финляндии». Вероятно, имеются в виду, например, недавние эксцессы на Аландских островах. Фонтанка писала об этом.

    С осени 2022 года Финляндия закрыла для россиян въезд в страну по шенгенским туристическим визам и прекратила их оформление.

    МИД РФ заявляет, что решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия принято, «поскольку оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений».

    «Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне», подчеркивается в сообщении МИД РФ.

    Напомним, весной 2023 Финляндия и Россия заморозили счета дипломатических миссий друг друга. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что ограничения на использование счетов финскими дипмиссиями в России — это «зеркальный ответ на аналогичные ограничения в отношении российских заграничных учреждений в этой стране». Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто ответил, что «заморозка счетов посольства Финляндии в России и консульских учреждений «выглядит как дразнилка».

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