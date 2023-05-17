    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, южн

    761мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd79.98eur87.16

    «Выглядит как дразнилка». Что ответили финны на блокировку счетов посольства в России

    2753
    10 комментариев

    Заморозка счетов посольства Финляндии в России и консульских учреждений «выглядит как дразнилка, и вопрос, возможно, не был продуман до конца». Об этом заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

    Как сообщают финские СМИ со ссылкой на слова министра 17 мая, он не считает, что ситуация связана с членством Финляндии в НАТО, а думает, что решение вызвано «своего рода недовольством действиями ЕС». Финляндия направила дипломатическую ноту России.

    Хаависто добавил, что хоть представительства Финляндии в России не могут использовать свои банковские счета, расходы на арендную плату и счета оплачиваются, например, наличными. И на заработную плату сотрудников ситуация также не влияет. И на данный момент, по словам Хаависто, не просматривается ситуация, при которой финское консульство в Петербурге или посольство в Москве пришлось бы закрывать.

    Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов заявила, что ограничения на использование счетов финскими дипмиссиями в России — это зеркальный ответ на аналогичные ограничения в отношении российских заграничных учреждений в этой стране.

    По ее словам, российские представительства в Финляндии сейчас могут пользоваться счетами только в одном из финских банков.

    «Мы неоднократно давали понять Финляндии, что у нас есть определенные ответные шаги, которые мы можем произвести и которые очень негативно скажутся на экономике Финляндии», — заявил «Ленте» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    17 мая в МИД Финляндии заявили, что Россия заморозила банковские счета финских представительств в стране. В январе в Суоми заморозили российские активы на сумму примерно 190 миллионов евро.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close