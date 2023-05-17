«Выглядит как дразнилка». Что ответили финны на блокировку счетов посольства в России

Заморозка счетов посольства Финляндии в России и консульских учреждений «выглядит как дразнилка, и вопрос, возможно, не был продуман до конца». Об этом заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.



Как сообщают финские СМИ со ссылкой на слова министра 17 мая, он не считает, что ситуация связана с членством Финляндии в НАТО, а думает, что решение вызвано «своего рода недовольством действиями ЕС». Финляндия направила дипломатическую ноту России.



Хаависто добавил, что хоть представительства Финляндии в России не могут использовать свои банковские счета, расходы на арендную плату и счета оплачиваются, например, наличными. И на заработную плату сотрудников ситуация также не влияет. И на данный момент, по словам Хаависто, не просматривается ситуация, при которой финское консульство в Петербурге или посольство в Москве пришлось бы закрывать.

