«Выглядит как дразнилка». Что ответили финны на блокировку счетов посольства в России

Заморозка счетов посольства Финляндии в России и консульских учреждений «выглядит как дразнилка, и вопрос, возможно, не был продуман до конца». Об этом заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.
Как сообщают финские СМИ со ссылкой на слова министра 17 мая, он не считает, что ситуация связана с членством Финляндии в НАТО, а думает, что решение вызвано «своего рода недовольством действиями ЕС». Финляндия направила дипломатическую ноту России.
Хаависто добавил, что хоть представительства Финляндии в России не могут использовать свои банковские счета, расходы на арендную плату и счета оплачиваются, например, наличными. И на заработную плату сотрудников ситуация также не влияет. И на данный момент, по словам Хаависто, не просматривается ситуация, при которой финское консульство в Петербурге или посольство в Москве пришлось бы закрывать.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов заявила, что ограничения на использование счетов финскими дипмиссиями в России — это зеркальный ответ на аналогичные ограничения в отношении российских заграничных учреждений в этой стране.
По ее словам, российские представительства в Финляндии сейчас могут пользоваться счетами только в одном из финских банков.
«Мы неоднократно давали понять Финляндии, что у нас есть определенные ответные шаги, которые мы можем произвести и которые очень негативно скажутся на экономике Финляндии», — заявил «Ленте» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
17 мая в МИД Финляндии заявили, что Россия заморозила банковские счета финских представительств в стране. В январе в Суоми заморозили российские активы на сумму примерно 190 миллионов евро.