МИД Финляндии: «Счета представительств Финляндии в России заморожены, ситуация серьёзная»

В МИД Финляндии заявили, что Россия заморозила банковские счета финских представительств в стране, передаёт 17 мая РИА Новости.



«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — говорится в комментарии МИД одной из крупнейших газет Финляндии (цитата по РИА Новости).



В РФ два финских дипломатических представительства — посольство в Москве и генеральное консульство в Петербурге.



Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.

