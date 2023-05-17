МИД Финляндии: «Счета представительств Финляндии в России заморожены, ситуация серьёзная»

В МИД Финляндии заявили, что Россия заморозила банковские счета финских представительств в стране, передаёт 17 мая РИА Новости.
«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — говорится в комментарии МИД одной из крупнейших газет Финляндии (цитата по РИА Новости).
В РФ два финских дипломатических представительства — посольство в Москве и генеральное консульство в Петербурге.
Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.
В январе в Суоми заморозили российские активы на сумму примерно 190 млн евро. Об этом писали финские СМИ и «Фонтанка».
А в конце апреля крупные суммы были изъяты со счетов российской дипмиссии в Польше. Польские СМИ тогда заявляли
о снятии 1,2 млн долларов, что эквивалентно 91 млн рублей. Деньгам был присвоен статус улики.