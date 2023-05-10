Польша забрала со счетов российского посольства под 100 млн рублей

Польское издание Rzeczpospolita 10 мая назвало сумму, которая в конце апреля была изъята со счетов российского посольства и торгового представительства в Варшаве. Деньгам присвоен статус улики.

По данным издания, общая сумма составила примерно 1,2 млн долларов, что эквивалентно 91 млн рублей. Газета отмечает, что посол Сергей Андреев не обжаловал решение об изъятии и теперь оно вступило в силу.

Деньги были заблокированы в марте 2022 года. Как пишет газета, посольство в тот период дважды пыталось перевести крупные суммы, но платеж был заблокирован генеральным инспектором финансовой информации, он же уведомил об операции прокуратуру. В Польше сочли, что деньги могли быть использованы для терроризма или ухода от санкций.