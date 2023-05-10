Польша забрала со счетов российского посольства под 100 млн рублей

Польское издание Rzeczpospolita 10 мая назвало сумму, которая в конце апреля была изъята со счетов российского посольства и торгового представительства в Варшаве. Деньгам присвоен статус улики.
По данным издания, общая сумма составила примерно 1,2 млн долларов, что эквивалентно 91 млн рублей. Газета отмечает, что посол Сергей Андреев не обжаловал решение об изъятии и теперь оно вступило в силу.
Деньги были заблокированы в марте 2022 года. Как пишет газета, посольство в тот период дважды пыталось перевести крупные суммы, но платеж был заблокирован генеральным инспектором финансовой информации, он же уведомил об операции прокуратуру. В Польше сочли, что деньги могли быть использованы для терроризма или ухода от санкций.
Решение о блокировке было оспорено в суде, посольство объясняло попытку перевода денег текущим обслуживанием зданий. Но Андрееву суд отказал.
После перевода денег на счета прокуратуры и присвоения им статуса вещдока Андреев назвал действия Варшавы «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». Кремль обещал ответные меры.
Польское издание отмечает, что деньги на счету могут быть заблокированы следователями максимум на год, улики же могут храниться до окончания следствия.