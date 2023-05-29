Финны вновь не смогли пройти спокойно мимо консульства России

Семь футбольных фанатов из материковой Финляндии, предположительно, устроили импровизированную демонстрацию перед консульством России на Аландских островах. Одного даже пришлось арестовать.
Как сообщают финские СМИ 29 мая, в Мариехамне — главном городе островов — состоялся футбольный матч, на который в качестве гостя местного клуба IFK Mariehamn приехал хельсинкский футбольный клуб HJK, вместе с ним приплыло и большое число его фанатов. А российское консульство расположено так, что находится на пути к порту, и не все болельщики смогли пройти спокойно мимо.
«Были деструктивные действия и беспорядки, но нарушители спокойствия не смогли нанести никакого ущерба зданию консульства и его территории», — описывают финские журналисты. Один человек был арестован.
Ситуация повторяется не в первый раз. В мае футбольные болельщики повалили почтовый ящик консульства на землю, бросили бутылку (по словам дипломатов — взрывное шумовое устройство) в окно и разбили стекло. А в прошлом году болельщики, проходя мимо, не смогли дотерпеть до туалета. В связи с событиями Россия направляла Финляндии дипломатическую ноту. Финская полиция заявила, что усилила охрану после инцидентов.