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    Финны вновь не смогли пройти спокойно мимо консульства России

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    Семь футбольных фанатов из материковой Финляндии, предположительно, устроили импровизированную демонстрацию перед консульством России на Аландских островах. Одного даже пришлось арестовать.

    Как сообщают финские СМИ 29 мая, в Мариехамне — главном городе островов — состоялся футбольный матч, на который в качестве гостя местного клуба IFK Mariehamn приехал хельсинкский футбольный клуб HJK, вместе с ним приплыло и большое число его фанатов. А российское консульство расположено так, что находится на пути к порту, и не все болельщики смогли пройти спокойно мимо.

    «Были деструктивные действия и беспорядки, но нарушители спокойствия не смогли нанести никакого ущерба зданию консульства и его территории», — описывают финские журналисты. Один человек был арестован.

    Ситуация повторяется не в первый раз. В мае футбольные болельщики повалили почтовый ящик консульства на землю, бросили бутылку (по словам дипломатов — взрывное шумовое устройство) в окно и разбили стекло. А в прошлом году болельщики, проходя мимо, не смогли дотерпеть до туалета. В связи с событиями Россия направляла Финляндии дипломатическую ноту. Финская полиция заявила, что усилила охрану после инцидентов.

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    Аландские островаХулиганствоФинские болельщикиКонсульство РФ
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