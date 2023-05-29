Финны вновь не смогли пройти спокойно мимо консульства России

Семь футбольных фанатов из материковой Финляндии, предположительно, устроили импровизированную демонстрацию перед консульством России на Аландских островах. Одного даже пришлось арестовать.



Как сообщают финские СМИ 29 мая, в Мариехамне — главном городе островов — состоялся футбольный матч, на который в качестве гостя местного клуба IFK Mariehamn приехал хельсинкский футбольный клуб HJK, вместе с ним приплыло и большое число его фанатов. А российское консульство расположено так, что находится на пути к порту, и не все болельщики смогли пройти спокойно мимо.