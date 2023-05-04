Финляндия расследует нападение на российское консульство на Аландских островах

Министерство иностранных дел Финляндии получило российскую ноту после нападения на консульство РФ на демилитаризованных Аландских островах. Об этом 4 мая рассказал финским СМИ глава министерства Пекка Хаависто.



Дипломат заявил, что дело расследуется.



3 мая МИД РФ сообщил об атаке на российское консульство в Мариехамне. По словам российского дипломатического ведомства, на территорию бросили взрывное шумовое устройство.



В начале апреля финны собирали подписи за упразднение консульства России на Аландских островах, петиция появилась на портале гражданских инициатив минюста Суоми — Kansalaisaloite. Президент Финляндии Саули Ниинистё идею закрытия не поддержал.

