Почему финнам заблокировали счета в России. Ответ Кремля

Блокировка счетов финских дипломатических представительств не инициатива России, а ответная мера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как пишет РИА Новости 18 мая, по словам Пескова, «это не инициативный ход с российской стороны», а реакция «на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия». На финскую дипломатическую ноту, по его словам, ответом будет повторение, «что принцип взаимности и принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет превалировать и дальше в наших отношениях».
Как рассказывала «Фонтанка», финны назвали решение о блокировке счетов посольства в России и генконсульства в Петербурге «дразнилкой» и ответили, что справляются с оплатой наличными.