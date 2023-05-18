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    Почему финнам заблокировали счета в России. Ответ Кремля

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    Блокировка счетов финских дипломатических представительств не инициатива России, а ответная мера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как пишет РИА Новости 18 мая, по словам Пескова, «это не инициативный ход с российской стороны», а реакция «на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия». На финскую дипломатическую ноту, по его словам, ответом будет повторение, «что принцип взаимности и принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет превалировать и дальше в наших отношениях».

    Как рассказывала «Фонтанка», финны назвали решение о блокировке счетов посольства в России и генконсульства в Петербурге «дразнилкой» и ответили, что справляются с оплатой наличными.


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