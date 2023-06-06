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    Работников российского посольства выдворяют из Финляндии

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    Финляндия объявила о планах выдворить из страны девятерых сотрудников посольства России. Об этом 6 июня сообщили в кабинете министров.

    «Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении правительственной канцелярии Суоми. Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Финляндии проинформирует об этом российского посла.

    Решение приняли члены комитета по внешней политике и политике безопасности правительства Финляндии совместно с президентом страны Саули Ниинистё. На встрече обсуждались военный конфликт на Украине и ситуация с безопасностью Европы.

    Российская сторона пока что информацию не комментировала.

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    Гость06 Июн 2023 в 20:10
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