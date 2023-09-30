На Новой сцене Александринки пройдет «Педсовет»

30 сентября и 1 октября в Медиацентре Новой сцены Александринки состоится петербургская премьера спектакля «Педсовет» — совместной работы «Театрального проекта 27» и казанской площадки MOÑ.



Фото: пресс-службаТеатрального проекта 27 Поделиться Поделиться





В афише «Театрального проекта 27» уже есть постановка, посвященная учителям, — «Тетрадь мщения» Юлии Каландаришвили, слоганом которой стали слова «Учитель — тоже человек». Уязвимости профессии педагога посвящен и новый спектакль «Педсовет». Только в отличие от постановки Каландаришвили в его основе — реальные истории, а в спектакле принимают участие не актеры, а настоящие педагоги.



Это документальный спектакль, созданный на основе личного опыта реальных учителей в формате театра горожан, в котором непрофессиональные актеры, зрители и обычные люди становятся полноправными соучастниками и творцами спектакля. Часто постановки театра горожан посвящены именно локальным проблемам и вопросам и имеют важную социальную миссию. Именно этот формат позволил создать две версии спектакля — казанскую и петербургскую. Обе версии поставила режиссерская команда из Елены Калагановой, Йолдыз Миннуллиной и Анастасии Радвогиной. В Казани спектакль был представлен в октябре 2021 года. Весной 2023 года на первом театральном фестивале для подростков «В смысле?!» прошел первый показ петербургской версии спектакля, после которого постановку включили в репертуар «Театрального проекта 27».



«Все мы учились в школе и часто даже не подозревали, что за человек объясняет нам формулы и правила спряжений глаголов, историю русской литературы или учит английскому, — описывают свой проект его создатели. — Для многих учитель становится роботом, который выполняет ежедневные бездушные действия у доски, но не всегда мы можем увидеть в нём живого человека и понять, почему он выбрал быть учителем, увидеть школу его глазами, почувствовать и драйв, и страх, и сомнения… Наш спектакль — не классический педсовет. Это реальные истории участников проекта, обычных учителей и классных руководителей общеобразовательных школ».



В «Педсовете» участвуют педагоги Анастасия Малкова, Виктория Голопятенко, Виктория Меньшенина, Марина Иванова, Мария Абрамова, Полина Винокурова и Юлия Горохова.



12+

Полина Никитина

