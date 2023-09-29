В Ботаническом саду впервые за пять лет покажут «живые камни» и их «родственников»

В павильоне «Зеленый домик» вы увидите более ста видов из сорока четырех родов суккулентов — в основном это миниатюрные растения из самых жарких и засушливых уголков планеты.

Фото: «Википедия» Поделиться Поделиться





На выставке «Живые камни» и их «родственники» (литопсы, конофитумы и другие...) вы увидите двадцать девять видов литопсов из тридцати девяти существующих, а также конофитумы, офальмофиллюмы, фритии, гиббеумы, лапидарии и множество их «родных». Всё это — самые знаменитые суккуленты Южной Африки из семейства аизооновых (а всего их, как уточняют в Ботсаду, существует 146 родов и 2271 вид ).



Эти растения обитают на юге Африки, на территории Капской области ЮАР и в Намибии. Каждый вид облюбовал небольшую часть этой территории, некоторые из них распространены лишь в пределах пары квадратных километров. Всё, что вы увидите на выставке, это редкости, сотрудники БИН вырастили их из семян и черенков, многим экспонатам по тридцать-сорок лет. В России сейчас осень, а в Южной Африке — весна, в это время там обильные дожди и пустыня расцветает, поэтому некоторые наши суккуленты «в память» об исторической родине тоже цветут.



Выставка «Живые камни» и их «родственники» (литопсы, конофитумы и другие…) пройдет в павильоне «Зеленый домик» с 5 по 8 октября с 10 до 17 часов. 5 и 6 октября вход на экспозицию по любым билетам в сад, 7–8 октября — по билетам на Фестиваль клена. 0+

