Музей городской скульптуры покажет работы фотографа Сергея Гасилова, в том числе снимки военного времени

На выставке «Сергей Гасилов. Хрупкое прошлое» в отделе «Нарвские Триумфальные ворота» Музея городской скульптуры вы увидите фотографии ленинградского мастера, а также документы из его личного фонда. Дополнят выставку инсталляции, состоящие из личных вещей фотографа и аутентичных предметов его эпохи.
Музей отмечает 130-летие фотографа Сергея Гасилова (1893 — 1968), который участвовал в создании ведущих ленинградских фотолабораторий: Лаборатории научной и прикладной фотографии и кинематографии Академии наук СССР, фотокабинета при Комитете по делам изображений Ленинграда, фотолаборатории Академии художеств. Последняя в период блокады была единственной из работающих в городе. После войны сотрудники академической лаборатории продолжали заниматься репортажной съёмкой мероприятий Академии и делать заказные фото произведений искусства по всему СССР.
С ростом количества негативов в собрании Сергея Гасилова фотограф в 1965 году организовал Научно-справочный архив негативов и фоторепродукций с произведениями изобразительного искусства Академии художеств СССР. Работы Гасилова служили иллюстрациями во многих советских и зарубежных каталогах, альбомах, журналах и других изданиях. Организаторы отмечают, что Сергей Гасилов оказался незаслуженно забыт, и хотят представить хотя бы часть его наследия, в том числе познакомить с особо ценными материалами из фондов Научного архива РАХ. Отдельное место в творчестве мастера занимают съёмки Ленинграда и его пригородов 1942/45 годов. Фотоотпечатки, которые вы увидите на выставке, сделаны со стеклянных негативов.
Выставка пройдет с 4 октября по 4 декабря 2023.
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