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    В Музее Фаберже покажут русские иконы XVIII-XX веков в драгоценных окладах

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    Вы увидите иконы, которые служили подношениями членам императорской семьи, а также изделия и оклады, созданные мастерами-старообрядцами. В музее обещают, что выставка станет «перемещением во времени».

    Живопись — 1894, Москва. М.И. Дикарёв. Оклад — 1894, Москва. Мастерская Я.Ф. Мишукова. Дерево, левкас, темпера; серебро, жемчуг, полихромная эмаль по скани, выемчатая эмаль, чеканка, гравировка, гильошировка, золочение. 31,5 × 26,0 см. Дар императору Николаю II от старообрядцев Рогожской общины, 1894. Собрание Музея Фаберже
    Живопись — 1894, Москва. М.И. Дикарёв. Оклад — 1894, Москва. Мастерская Я.Ф. Мишукова. Дерево, левкас, темпера; серебро, жемчуг, полихромная эмаль по скани, выемчатая эмаль, чеканка, гравировка, гильошировка, золочение. 31,5 × 26,0 см. Дар императору Николаю II от старообрядцев Рогожской общины, 1894. Собрание Музея ФабержеФото: пресс-служба Музея Фаберже
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    Выставку «Красота святости и святость красоты» музей посвятит искусству драгоценного оклада, которое сложилось в Средние века, но особенно ярко проявилось в XVIII — начале XX века. Вы увидите более трёхсот икон в ювелирных окладах, созданных лучшими мастерами своего времени — вещи из собрания музея и частной коллекции Михаила Карисалова. Это работы Карла Фаберже, Павла Овчинникова, Антипа Кузьмичёва, Фёдора Рюкерта и других мастеров.

    Отдельные разделы выставки будут посвящены русскому и неорусскому стилям в искусстве драгоценных окладов, «петербургскому» стилю и работам мастерских Карла Фаберже. Напоминают организаторы и о том, что владельцы ювелирных предприятий и мастера подчас были старообрядцами, что не могло не повлиять на искусство оклада. И, конечно, иконы часто выполняли роль подношений для монаршей семьи, небольшой раздел на выставке будет посвящён и таким экспонатам. Иконы-подношения были приурочены к каким-либо событиям или просто выражали верноподданнические чувства.

    Выставка «Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах из собраний семьи Карисаловых и Музея Фаберже» пройдёт с 4 октября по 31 декабря 2023 года в Музее Фаберже. 0+

    Анастасия Семенович

    Живопись — 1894, Москва. М.И. Дикарёв. Оклад — 1894, Москва. Мастерская Я.Ф. Мишукова. Дерево, левкас, темпера; серебро, жемчуг, полихромная эмаль по скани, выемчатая эмаль, чеканка, гравировка, гильошировка, золочение. 31,5 × 26,0 см. Дар императору Николаю II от старообрядцев Рогожской общины, 1894. Собрание Музея Фаберже
    Живопись — 1894, Москва. М.И. Дикарёв. Оклад — 1894, Москва. Мастерская Я.Ф. Мишукова. Дерево, левкас, темпера; серебро, жемчуг, полихромная эмаль по скани, выемчатая эмаль, чеканка, гравировка, гильошировка, золочение. 31,5 × 26,0 см. Дар императору Николаю II от старообрядцев Рогожской общины, 1894. Собрание Музея ФабержеФото: пресс-служба Музея Фаберже

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