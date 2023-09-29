В Музее Фаберже покажут русские иконы XVIII-XX веков в драгоценных окладах

Вы увидите иконы, которые служили подношениями членам императорской семьи, а также изделия и оклады, созданные мастерами-старообрядцами. В музее обещают, что выставка станет «перемещением во времени».
Выставку «Красота святости и святость красоты» музей посвятит искусству драгоценного оклада, которое сложилось в Средние века, но особенно ярко проявилось в XVIII — начале XX века. Вы увидите более трёхсот икон в ювелирных окладах, созданных лучшими мастерами своего времени — вещи из собрания музея и частной коллекции Михаила Карисалова. Это работы Карла Фаберже, Павла Овчинникова, Антипа Кузьмичёва, Фёдора Рюкерта и других мастеров.
Отдельные разделы выставки будут посвящены русскому и неорусскому стилям в искусстве драгоценных окладов, «петербургскому» стилю и работам мастерских Карла Фаберже. Напоминают организаторы и о том, что владельцы ювелирных предприятий и мастера подчас были старообрядцами, что не могло не повлиять на искусство оклада. И, конечно, иконы часто выполняли роль подношений для монаршей семьи, небольшой раздел на выставке будет посвящён и таким экспонатам. Иконы-подношения были приурочены к каким-либо событиям или просто выражали верноподданнические чувства.
Выставка «Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах из собраний семьи Карисаловых и Музея Фаберже» пройдёт с 4 октября по 31 декабря 2023 года в Музее Фаберже. 0+
Анастасия Семенович