Ботсад приглашает на выставку грибов и встречу с микологами и опытными любителями «тихой охоты»

Традиционная осенняя выставка «Планета грибов» в 2023 году совпадает с завершением сезона работы Водной оранжереи и пройдет 30 сентября — 1 октября.

В павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада вы увидите разнообразие живых грибов Ленинградской области, а также фото грибов и живопись на «грибную» тему. На выставке будут опытные грибники-любители и профессиональные микологи петербургского общества «Планета грибов» , которым вы сможете задать все вопросы, возникшие в ходе «тихой охоты», а заодно принести на «опознание» экземпляры, в которых вы сомневаетесь.

Попасть на выставку можно будет по любому билету в Сад. Также в выходные 30 сентября – 1 октября в 2023 году заканчивается сезон работы Водных оранжерей, поэтому будет работать Тропический маршрут с посещением Мангровой, Викторной и Большой пальмовой оранжерей (с 11 до 16:30 в режиме прогулки). Субтропический маршрут в эти выходные будет закрыт.



Выставка «Планета грибов» пройдёт в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада 30 сентября – 1 октября 2023 с 11 до 18 часов. 0+

