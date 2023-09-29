Финская армия заключает секретные соглашения с владельцами земли у границы с Россией

Силы обороны Финляндии заключают с владельцами земельных участков у российской границы секретные соглашения, позволяющие начать фортификационные работы с уведомлением за сутки. Работа в этом направлении началась шесть лет назад, а за последние полтора года подписаны десятки таких соглашений, передаёт 29 сентября Helsingin Sanomat . Соглашения о землепользовании позволят армии строить укрепления и тренироваться на частных землях в обычных условиях, то есть до того, как, например, вступит в силу Закон о чрезвычайном положении.

«Отношение стало явно более позитивным. Люди поняли, о чем идет речь в договоре землепользования», — рассказали изданию в отделе боеготовности Сил обороны.



Договоры рассчитаны на 20 лет, при подписании землевладелец получает единовременную выплату в размере 750 евро. Силы обороны получают право строить на участке оборонительные сооружения, заключить договор аренды этих объектов а также проводить учения в течение 14 дней в году. Укрепления обещают размещать таким образом, чтобы они не наносили вреда нормальному использованию участков, однако возможна вырубка деревьев. Согласно соглашению, «решение о начале подготовки обороны принимает командующий Вооруженными силами Финляндии». После заключения соглашения засекречиваются, информация о местонахождении участков становится закрытой. Известно только, что эти земли находятся в Восточной Финляндии.

