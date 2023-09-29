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    Финская армия заключает секретные соглашения с владельцами земли у границы с Россией

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    86 комментариев

    Силы обороны Финляндии заключают с владельцами земельных участков у российской границы секретные соглашения, позволяющие начать фортификационные работы с уведомлением за сутки. Работа в этом направлении началась шесть лет назад, а за последние полтора года подписаны десятки таких соглашений, передаёт 29 сентября Helsingin Sanomat. Соглашения о землепользовании позволят армии строить укрепления и тренироваться на частных землях в обычных условиях, то есть до того, как, например, вступит в силу Закон о чрезвычайном положении.

    «Отношение стало явно более позитивным. Люди поняли, о чем идет речь в договоре землепользования», — рассказали изданию в отделе боеготовности Сил обороны.

    Договоры рассчитаны на 20 лет, при подписании землевладелец получает единовременную выплату в размере 750 евро. Силы обороны получают право строить на участке оборонительные сооружения, заключить договор аренды этих объектов а также проводить учения в течение 14 дней в году. Укрепления обещают размещать таким образом, чтобы они не наносили вреда нормальному использованию участков, однако возможна вырубка деревьев. Согласно соглашению, «решение о начале подготовки обороны принимает командующий Вооруженными силами Финляндии». После заключения соглашения засекречиваются, информация о местонахождении участков становится закрытой. Известно только, что эти земли находятся в Восточной Финляндии.

    Некоторые землевладельцы обеспокоены тем, что для строительства могут вырубать деревья и кусты. Вызывает недоумение и длительный период действия соглашения, отмечается в публикации.

    Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Её граница с Россией самая протяженная — 1340 километров. В феврале 2023 года в Иматре начали возводить ограждение на границе с РФ. В следующем году работы продолжатся. Власти Финляндии хотят построить забор протяженностью в общей сложности 1300 километров, на что, по предварительной оценке, потребуется 3–4 года и сотни миллионов евро.

    6 июля МИД РФ объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. 27 сентября со здания сняли флаги.

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    Россия ФинляндияФинляндия в НАТОГраница России и ФинляндииФинляндия
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    Комментарии 86

    Гость29 Сен 2023 в 13:07
    Запад боится России которая может в любой момент напасть.
    +1−0
    Гость29 Сен 2023 в 12:59
    Пусть строят свои заборчики и ров с морозоустойчивыми крокодилами роют вдоль своей границы, если им так хочется.
    Других вариантов для подпитки экономики у них восточных территорий у них не осталось..
    +1−2
    Леон Лио29 Сен 2023 в 12:56
    Они спрашивают разрешение у владельцев земли и еще платят деньги? А как же, отобрать и послать на три буквы? Вы что, это же ради безопасности. Потерпят.
    +2−1
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