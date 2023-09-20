Финляндия продолжит отгораживаться от России следующей весной

Власти Финляндии продолжат строительство ограждения на российско-финской границе следующей весной. Об этом 20 сентября сообщают финские СМИ.
В бюджете на 2023 год 139 миллионов евро заложены на строительные работы в районе Северной Карелии. Пограничники считают, что этой суммы хватит на 70 километров забора. Примерно 52 километра барьерного ограждения установят на юго-востоке Финляндии, где расположены часто используемые контрольно-пропускные пункты на границе. Забор протяженностью восемь километров установят в Северной Карелии и длиной еще пять километров — в Кайнуу и Лапландии.
Пилотный участок забора начали возводить в Иматре в конце февраля 2023 года. Всего власти Финляндии хотят построить забор протяженностью