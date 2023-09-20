    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, ю-з

    752мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.22eur102.92

    Финляндия продолжит отгораживаться от России следующей весной

    323
    56 комментариев

    Власти Финляндии продолжат строительство ограждения на российско-финской границе следующей весной. Об этом 20 сентября сообщают финские СМИ.

    Фото: пограничная служба Финляндии
    ПоделитьсяПоделиться

    В бюджете на 2023 год 139 миллионов евро заложены на строительные работы в районе Северной Карелии. Пограничники считают, что этой суммы хватит на 70 километров забора. Примерно 52 километра барьерного ограждения установят на юго-востоке Финляндии, где расположены часто используемые контрольно-пропускные пункты на границе. Забор протяженностью восемь километров установят в Северной Карелии и длиной еще пять километров — в Кайнуу и Лапландии.

    Пилотный участок забора начали возводить в Иматре в конце февраля 2023 года. Всего власти Финляндии хотят построить забор протяженностью 1 300 километров, на что, по предварительной оценке, потребуется 3-4 года и сотни миллионов евро.

    Фото: пограничная служба Финляндии

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗаборГраница России и ФинляндииКарелияФинляндия
    ЛАЙК3
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 56

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    56
    close