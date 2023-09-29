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    Токаев: Казахстан не является «анти-Россией» и нацелен на сотрудничество с Москвой

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    2 комментария

    Казахстан придерживается политики сотрудничества с Москвой и не является «анти-Россией», несмотря на то, что следует санкционному режиму. Об этом 29 сентября в интервью «Казинформ» заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, Казахстан нацелен на взаимодействие с Россией, с которой имеет самую протяженную границу в мире. Токаев подчеркнул, что у Москвы и Астаны давние традиции сотрудничества и напомнил, что выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорил о «контрпродуктивности санкционного противостояния с точки зрения оздоровления международных отношений».

    Накануне во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Токаев отметил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму против России. Он уточнил, что Астана не занимается параллельным импортом в Россию и торгует только традиционными товарами.

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    Комментарии 2

    Гость29 Сен 2023 в 11:30
    Токаев и нашим и вашим. Нет друг, на 2-х стульях не усидишь.
    +0−0
    DEMOMON29 Сен 2023 в 11:29
    Ну да. Как бензин им дали, так сразу в воздухе переобулся.
    +0−0
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