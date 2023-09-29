Токаев: Казахстан не является «анти-Россией» и нацелен на сотрудничество с Москвой

Казахстан придерживается политики сотрудничества с Москвой и не является «анти-Россией», несмотря на то, что следует санкционному режиму. Об этом 29 сентября в интервью «Казинформ» заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.



По его словам, Казахстан нацелен на взаимодействие с Россией, с которой имеет самую протяженную границу в мире. Токаев подчеркнул, что у Москвы и Астаны давние традиции сотрудничества и напомнил, что выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорил о «контрпродуктивности санкционного противостояния с точки зрения оздоровления международных отношений».

