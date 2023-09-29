Орнитологи выдали положительное заключение по мусорному заводу на Волхонке. Это нужно из-за Пулково

Мусороперерабатывающий завод Невского экологического оператора на Волхонке в Петербурге получил заключение орнитологической экспертизы. Теперь его можно вводить в эксплуатацию.



Как уточнили «Фонтанке» 29 сентября в НЭО, заключение выдано на первую очередь предприятия объемом 200 тысяч тонн в год, которую открыли в конце 2022 года, но пока используют в режиме пусконаладки. О коллизии с орнитологами «Фонтанка» подробно рассказывала: и завод на Волхонке, и запланированный комплекс в Левашово находятся в охранной зоне от аэропортов — каждый от своего. Теперь для таких объектов требуется орнитологическое заключение о том, опасны ли скопления птиц здесь для самолетов и что сделано, чтобы эту опасность нивелировать.



При этом у «Волхонки» впереди еще ввод второго этапа. Заключение позволит получить на предприятие необходимые документы, включая разрешение на ввод в полноценную эксплуатацию и разрешение на строительство.

