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    Орнитологи выдали положительное заключение по мусорному заводу на Волхонке. Это нужно из-за Пулково

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    3 комментария

    Мусороперерабатывающий завод Невского экологического оператора на Волхонке в Петербурге получил заключение орнитологической экспертизы. Теперь его можно вводить в эксплуатацию.

    Как уточнили «Фонтанке» 29 сентября в НЭО, заключение выдано на первую очередь предприятия объемом 200 тысяч тонн в год, которую открыли в конце 2022 года, но пока используют в режиме пусконаладки. О коллизии с орнитологами «Фонтанка» подробно рассказывала: и завод на Волхонке, и запланированный комплекс в Левашово находятся в охранной зоне от аэропортов — каждый от своего. Теперь для таких объектов требуется орнитологическое заключение о том, опасны ли скопления птиц здесь для самолетов и что сделано, чтобы эту опасность нивелировать.

    При этом у «Волхонки» впереди еще ввод второго этапа. Заключение позволит получить на предприятие необходимые документы, включая разрешение на ввод в полноценную эксплуатацию и разрешение на строительство.

    Напомним, НЭО должен построить 5 заводов. Два в Петербурге: на Волхонке (первая очередь уже запущена) и в Левашово. Оставшиеся три — в Ленинградской области: на землях «Островского» карьера в Выборгском районе, во Всеволожском районе на месте выработанного карьера «Дубровка» и на месте карьера «Брандовка» в Оржицком поселении Ломоносовского района. 47news писали, что во всех трех случаях планы встретили неприятие со стороны части местных жителей. Главное технологическое отличие областных проектов от внутригородских в том, что первые включают полигоны для неперерабатываемых хвостов.

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    Комментарии 3

    Гость29 Сен 2023 в 11:09
    Если заводы будут работать по всем правилам, то не должно там быть никаких птиц.Закрытый цикл. В Вене такой есть чуть не в центре города и даже не догадаешься что это за строение. Но это, повторюсь,только при соблюдении всех норм и правил.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 11:04
    У жителей спросили?
    Они согласны?
    +1−1
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