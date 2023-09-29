Экс-депутата Госдумы подозревают в мошенничестве при ремонте боевых кораблей. Сейчас он в Дубае

Следственный комитет возбудил уголовное дело о групповом мошенничестве в особо крупном размере внутри промышленной группы «Новик», специализировавшейся на ремонте и техобслуживании боевых кораблей. Организатором преступной схемы считают бывшего депутата Госдумы Алексея Лященко, вот только он живет в Дубае.
Детали уголовного дела 28 сентября раскрыла газета «Коммерсант». По данным издания, следствие считает, что Лященко со своими подчиненными в 2014–2016 годах организовал хищение бюджетных денег под предлогом страхования работ, проводимых группой «Новик». Страховщики получали деньги, обналичивали их и возвращали за процент от суммы.
Предприниматель возглавлял предприятие с момента его образования в 2009 году до его банкротства в 2016 году. Тогда же его избрали депутатом Госдумы, но в 2019 году ему пришлось сложить полномочия из-за преследования по уголовному делу о невыплате зарплаты сотрудникам «Новика». Общую задолженность перед ними оценили в 240 млн рублей. С тех пор Лященко скрывается в Арабских Эмиратах. В 2022 году суд заочно арестовал его по этому уголовному делу.
Пока бывший народный избранник недоступен для следствия, оно занимается его предполагаемыми соучастниками. Басманный суд Москвы 28 сентября арестовал одного из них — бывшего директора страховой компании «Росмед» Александра Кузнецова. Еще две фигурантки находятся под домашним арестом, одной суд еще не избрал меру пресечения.