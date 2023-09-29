Экс-депутата Госдумы подозревают в мошенничестве при ремонте боевых кораблей. Сейчас он в Дубае

Следственный комитет возбудил уголовное дело о групповом мошенничестве в особо крупном размере внутри промышленной группы «Новик», специализировавшейся на ремонте и техобслуживании боевых кораблей. Организатором преступной схемы считают бывшего депутата Госдумы Алексея Лященко, вот только он живет в Дубае.



Детали уголовного дела 28 сентября раскрыла газета «Коммерсант». По данным издания, следствие считает, что Лященко со своими подчиненными в 2014–2016 годах организовал хищение бюджетных денег под предлогом страхования работ, проводимых группой «Новик». Страховщики получали деньги, обналичивали их и возвращали за процент от суммы.