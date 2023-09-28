Ждите денег: как вырастут пенсии, пособия и МРОТ

Выплаты повысят и пенсионерам, и семьям с детьми Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться





На днях Правительство одобрило проект бюджета Социального фонда на 2024 год. Это ведомство занимается пенсиями и пособиями — в 2023 году в него объединили Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Документ еще не принят окончательно — его предстоит рассмотреть Госдуме, согласовать Совфеду и, наконец, подписать президенту. Обычно всё это занимает несколько месяцев, однако презентация проекта документа уже сейчас попала в распоряжение редакции «Коммерсанта» и мы можем подсмотреть, кому и как в следующем году Соцфонд собирается платить. Мы также изучили прежние заявления властей и собрали в этом материале всё, что известно об изменениях в пенсиях, выплатах и пособиях.



Пенсии Как сообщает «Коммерсант», в 2024 году пенсии проиндексируют на 7,5%. Страховые пенсии проиндексируют в январе, социальные — в апреле. Ожидается, что после индексации средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров должен составить 23,4 тысячи рублей.

Индексация снова коснется только неработающих пенсионеров — трудоустроенным пенсионерам индексация не положена, она отменена с 2016 года. Недавно в Госдуму был внесен законопроект о возвращении им ежегодной индексации, однако это уже не первая попытка и в прошлые разы его отклоняли. На этот раз вернуть индексацию предлагают не всем пенсионерам, а только бюджетникам — сотрудникам образовательных организаций, учреждений здравоохранения, системы социального обслуживания. Найдет ли он поддержку на этот раз — вопрос открытый.

Больничные и декретные С 2024 года вырастет максимальный размер больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком. О том, что эти выплаты будут увеличены, премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял еще в марте. Тогда он объяснил, что увеличить выплаты удастся за счет объединения ПФР и ФСС в один Социальный фонд и введения единого тарифа страховых взносов. Тогда он обещал, что к 2025 году выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся более чем в полтора раза.

Пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком и в случае временной нетрудоспособности зависят напрямую от доходов получателя. При этом существует потолок: например, выплата по уходу за ребенком до полутора лет — не более 33 281 рубля в месяц. Ожидается, что в 2024 году максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет составит 49 тысяч рублей в месяц.



Также недавно в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий совмещать работу и отпуск по уходу за ребенком без утраты пособия. Он был подготовлен на основании поручений, которые Владимир Путин дал по итогам ПМЭФ. МРОТ

В марте же Михаил Мишустин анонсировал в 2024 году индексацию минимального размера оплаты труда на 18,5%. В 2023 году индексация была ниже — 6,3%. Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля, после индексации в 2024 году он вырастет до 19 246 рублей.

— Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 миллиона человек, — отметил премьер-министр на заседании Правительства.



По закону, работодатель не может платить меньше МРОТ сотруднику на полной ставке. Однако это не единственное, на что влияет этот показатель: его еще используют для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.

