Пока вы спали, в Петербурге случился рекорд. В пятницу может быть ещё жарче, чем ожидалось

«Погода в Санкт-Петербурге совершенно спокойная, можно и не обращать на неё внимания, но в этом тепле снова получился рекорд», — пишет утром 28 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



Минувшая ночь оказалась настолько теплой, что перекрыла экстремум 2006 года более чем на два градуса. Теперь рекорд для ночи 28 сентября за весь ряд наблюдений — плюс 15,6 градуса.



«Сегодня в нашем регионе много облаков, хотя солнце и будет показываться, поэтому до +20 градусов температура не дотянет, но завтрашний день ожидается очень теплый, и температура в городе может даже превысить +21 градус, которые обещал вчера», — отмечает Колесов.

