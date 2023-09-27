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    В Музее политической истории России расскажут об историческом образовании в XVIII-XXI веках

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    На выставке «История в учебнике, учебник в истории» вы увидите книжные памятники XVIII века, сочинения Михаила Ломоносова, а также первый номер журнала Министерства народного просвещения 1834 года, в котором Сергей Уваров вывел триаду идеологии Российской империи «Православие, Самодержавие, Народность».

    Фото: предоставлено организаторами
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    Из книг XVIII века на выставке будет «Синопсис или краткое собрание от различных летописцев о начале славенороссийского народа…» (в то время названия учебников были сложнее привычной «Истории России»), первый учебник для народных училищ И.М. Штриттера, сочинения Т.З. Байера. Также вас ждут архивные документы с автографами государственных деятелей в диапазоне от Александра I до Иосифа Сталина и историков, личные вещи Надежды Крупской, программная работа первого народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского.

    Особое внимание организаторы обещают уделить изображению героев учебников истории: например, покажут блюдо с В.И. Чапаевым, плакаты, открытки и марки с героями Великой Отечественной. Проект приурочен к Году педагога и наставника в России.

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    Выставка «История в учебнике, учебник в истории» пройдёт в Музее политической истории России с 29 сентября 2023 (открытие в 15:00) до 26 мая 2024. 0+

    Фото: предоставлено организаторами

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