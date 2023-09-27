Ночные перекрытия трассы М-10 в Ям-Ижоре сдвинули на день

Даты перекрытия федеральной трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти были изменены в связи с технической необходимостью, сообщили 27 сентября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Несколько ночей дорогу будут закрывать на полчаса.



Трассу будут полностью перекрывать в Ям-Ижоре с 0:00 до 0:30, с 1:30 до 2:00 и с 3:00 до 3:30 в ночь с 27 на 28 сентября, с 28 на 29 сентября, с 2 на 3 октября, с 3 на 4 октября и с 4 на 5 октября. Перекрытия были перенесены на сутки вперед по сравнению с первоначальными датами.

В Ям-Ижоре будут монтировать рамные металлические опоры над проезжей частью федеральной дороги. Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой».