Россияне задумались о Римской империи: из-за мемов спрос на книги о ней растет на глазах

В России в сентябре на четверть вырос спрос на литературу о Древнем Риме — об этом говорят исследования сервиса «Литрес», которыми компания поделилась 27 сентября. Так, за период с 1 по 25 сентября 2023 года пользователи читали подобную литературу на 26% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Причем резкий рост спроса аналитики заметили именно на той неделе, когда в Россию пришел мем про мужчин и Римскую империю.



Самым популярным нехудожественным произведением о Древнем Риме в сентябре, по данным сервиса, стал труд Марка Аврелия «К себе самому». На втором месте — «SPQR. История Древнего Рима» Мэри Бирд. Замкнул тройку путеводитель Виктора Сонькина «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу». На четвертой и пятой строчках — «Греческие и римские мифы. От Трои и Гомера до Пандоры и «Аватара»» Филиппа Матышака.

