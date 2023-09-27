    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, южн

    772мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.24eur101.99

    Книги

    Россияне задумались о Римской империи: из-за мемов спрос на книги о ней растет на глазах

    2243
    23 комментария

    В России в сентябре на четверть вырос спрос на литературу о Древнем Риме — об этом говорят исследования сервиса «Литрес», которыми компания поделилась 27 сентября. Так, за период с 1 по 25 сентября 2023 года пользователи читали подобную литературу на 26% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Причем резкий рост спроса аналитики заметили именно на той неделе, когда в Россию пришел мем про мужчин и Римскую империю.

    Самым популярным нехудожественным произведением о Древнем Риме в сентябре, по данным сервиса, стал труд Марка Аврелия «К себе самому». На втором месте — «SPQR. История Древнего Рима» Мэри Бирд. Замкнул тройку путеводитель Виктора Сонькина «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу». На четвертой и пятой строчках — «Греческие и римские мифы. От Трои и Гомера до Пандоры и «Аватара»» Филиппа Матышака.

    К тому, как меняется спрос на категорию «Древний Рим», компания пригляделась из-за популярности мема: по всему миру мужчин спрашивали, как часто те задумывались о Римской империи, и результаты опросов говорили о том, что мужчины думают о Древнем Риме достаточно часто. Ну или по крайней мере, так говорят.

    По теме

    КнигиЧтениеРимская империя
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    Эд Хэммет27 Сен 2023 в 13:54
    История Римской империи (как и прочих) закончилась печально. В результате это государство оказалось неспособно управлять своей огромной территорией и прекратило существование. Интерес думающих людей к событиям более, чем 1,5-тысячелетней давности не случаен. Есть немало параллелей тех событий с сегодняшним днем. Например, римляне скрывали свои поражения, а успехи врагов выдавали за собственные. Эта пропаганда продолжалась до тех пор, пока германцы не подошли к Риму.
    +4−0
    Гость27 Сен 2023 в 13:48
    Прошу откликнуться получивших знания по древнеримской истории и в доступной форме осветить тему.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 13:45
    Диоген жил в бочке, чего и всем желал.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close